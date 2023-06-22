У Києві частково обмежили рух транспорту на бульварі Лесі Українки

Роботи виконують на ділянці від вул. Генерала Алмазова до вул. Басейної в обидва напрямки.

Джерело фото: kyivcity.gov.ua

На бульварі Лесі Українки в Києві розпочався поточний ремонт, через це рух транспорту частково обмежено.

Як розповіли у КМДА, роботи виконують на ділянці від вул. Генерала Алмазова до вул. Басейної в обидва напрямки.

«Нині триває підготовчий етап. Зокрема, дорожники вирівнюють бордюри, люки, решітки зливостоків. Згодом на асфальтове покриття нанесуть захисний шар. Це дозволить продовжити термін експлуатації й відтермінує проведення капітального ремонту. Загалом на цій частині бульвару облаштують захисне тонкошарове покриття площею майже 48 тис. кв. м.

Після влаштування захисного шару на покриття нанесуть розмітку за новою схемою організації дорожнього руху. На бульварі будуть смуги для руху громадського транспорту, якими зможуть їздити і велосипедисти, а також велосмуги на ділянках, де їх можливо виокремити. Крім того, облаштують місця для паркування.

Ремонт планують завершити до кінця липня», - сказано у повідомленні.

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