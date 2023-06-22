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  1. В Украине

В Киеве частично ограничили движение транспорта на бульваре Леси Украинки

09:53, 22 июня 2023
Работы выполняются на участке от ул. Генерала Алмазова на ул. Бассейной в оба направления.
В Киеве частично ограничили движение транспорта на бульваре Леси Украинки
Источник фото: kyivcity.gov.ua

На бульваре Леси Украинки в Киеве начался текущий ремонт, из-за этого движение транспорта отчасти ограничено.

Как рассказали в КГГА, работы выполняются на участке от ул. Генерала Алмазова на ул. Бассейной в оба направления.

«Сейчас идет подготовительный этап. В частности, дорожники выравнивают бордюры, люки, решетки ливостоков. Впоследствии на асфальтное покрытие нанесут защитный слой. Это позволит продлить срок эксплуатации и отсрочит проведение капитального ремонта. В общей сложности на этой части бульвара обустроят защитное тонкослойное покрытие площадью почти 48 тыс. кв. м.

После покрытия защитного слоя на покрытие нанесут разметку по новой схеме организации дорожного движения. На бульваре будут полосы для движения общественного транспорта, по которым смогут ездить и велосипедисты, а также велополосы на участках, где их можно выделить. Кроме того, обустроят места для парковки.

Ремонт планируют завершить до конца июля», - говорится в сообщении.

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