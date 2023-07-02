Рятувальники показали наслідки нічної атаки дронів на Київщині: фото

В одному з районів області уламками зруйновано приватний будинок.

В ніч на 2 липня росіяни атакували столицю за допомогою безпілотників-камікадзе типу Shahed. Внаслідок падіння уламків ворожих дронів у двох районах Київщини пошкоджені три приватні будинки.

У одному з приватних будинків спалахнула пожежа. Про це повідомляє пресслужба управління ДСНС у Київській області.

«Внаслідок масованої атаки дронами і роботи ППО у ніч на 2 липня в одному з районів Київщини виникла пожежа та руйнування приватного житлового будинку», - йдеться у повідомленні.

Бійці ДСНС загасили пожежу у будинку. На місці інциденту працювали 11 рятувальників та 4 одиниці спеціальної техніки.

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