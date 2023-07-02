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  1. В Украине

Спасатели показали последствия ночной атаки дронов в Киевской области: фото

12:19, 2 июля 2023
В одном из районов области обломками разрушен частный дом.
Спасатели показали последствия ночной атаки дронов в Киевской области: фото
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В ночь на 2 июля россияне атаковали столицу с помощью беспилотников-камикадзе типа Shahed. В результате падения обломков вражеских дронов в двух районах Киевщины повреждены три частных дома.

В одном из частных домов вспыхнул пожар. Об этом сообщает пресс-служба управления ГСЧС в Киевской области.

«В результате массированной атаки дронами и работы ПВО в ночь на 2 июля в одном из районов Киевщины возник пожар и разрушение частного жилого дома», - говорится в сообщении.

Бойцы ГСЧС потушили пожар в доме. На месте инцидента работали 11 спасателей и 4 единицы специальной техники.

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