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Рада ухвалила закон щодо протидії іміграції через фіктивні шлюби

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Велика Палата ВС відступила від висновку Верховного Суду стосовно можливості оскарження ухвали суду першої інстанції про залишення позовної заяви без руху

Велика Палата Верховного Суду: Ухвала суду першої інстанції про залишення позовної заяви без руху підлягає апеляційному оскарженню лише разом з рішенням суду, якщо суд першої інстанції у цій ухвалі встановлює розмір судового збору, який позивач (заявник) має сплатити при зверненні до суду, або порядок його обчислення, однак особа не погоджується або з таким розміром, або з порядком його обчислення.

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  1. В Україні

Нічна атака на Київ: від падіння уламків в області пошкоджені будинки, є постраждалий

09:18, 2 липня 2023
Унаслідок падіння уламків збитих безпілотників у двох районах Київщини пошкоджені три приватні будинки.
Нічна атака на Київ: від падіння уламків в області пошкоджені будинки, є постраждалий
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В ніч на 2 липня росіяни атакували Київ за допомогою безпілотників-камікадзе типу Shahed. Всі ворожі цілі було знищено силами ППО.

Внаслідок падіння уламків ворожих дронів у двох районах Київщини пошкоджені три приватні будинки. Про це повідомив начальник ОВА Руслан Кравченко.

За словами Кравченка, прямих влучань ворога не зафіксовано. Власникам пошкоджених уламками будинків буде надана вся необхідна допомога.  

«На жаль, постраждав мешканець одного з будинків. Чоловік отримав поранення ноги. Йому надали необхідну медичну допомогу. Наразі оперативні групи продовжують роботу з фіксування наслідків нічної атаки», — повідомив Кравченко.

Керівник КМВА Сергій Попко зазначив, що це перша атака на столицю за останні 12 днів.

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