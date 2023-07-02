Нічна атака на Київ: від падіння уламків в області пошкоджені будинки, є постраждалий

Унаслідок падіння уламків збитих безпілотників у двох районах Київщини пошкоджені три приватні будинки.

В ніч на 2 липня росіяни атакували Київ за допомогою безпілотників-камікадзе типу Shahed. Всі ворожі цілі було знищено силами ППО.

Внаслідок падіння уламків ворожих дронів у двох районах Київщини пошкоджені три приватні будинки. Про це повідомив начальник ОВА Руслан Кравченко.

За словами Кравченка, прямих влучань ворога не зафіксовано. Власникам пошкоджених уламками будинків буде надана вся необхідна допомога.

«На жаль, постраждав мешканець одного з будинків. Чоловік отримав поранення ноги. Йому надали необхідну медичну допомогу. Наразі оперативні групи продовжують роботу з фіксування наслідків нічної атаки», — повідомив Кравченко.

Керівник КМВА Сергій Попко зазначив, що це перша атака на столицю за останні 12 днів.

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.