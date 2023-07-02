Ночная атака на Киев: от падения обломков в области повреждены дома, есть пострадавший

В результате падения обломков сбитых беспилотников в двух районах Киевщины повреждены три частных дома.

В ночь на 2 июля россияне атаковали Киев с помощью беспилотников-камикадзе типа Shahed. Все враждебные цели были уничтожены силами ПВО.

В результате падения обломков вражеских дронов в двух районах Киевщины повреждены три частных дома. Об этом сообщил начальник ОВА Руслан Кравченко.

По словам Кравченко, прямые попадания врага не зафиксированы. Владельцам поврежденных обломками домов будет предоставлена вся необходимая помощь.

«К сожалению, пострадал житель одного из домов. Муж получил ранение ноги. Ему оказали необходимую медицинскую помощь. В настоящее время оперативные группы продолжают работу по фиксированию последствий ночной атаки», - сообщил Кравченко.

Руководитель КМВА Сергей Попко отметил, что это первая атака на столицу за последние 12 дней.

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