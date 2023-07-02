2 июля: какой сегодня праздник и главные события в Украине и мире

Сегодня отмечают День Военно-Морских Сил Вооруженных Сил, День работников морского и речного флота и День работника государственной налоговой службы.

В воскресенье, 2 июля, в Украине и мире отмечают ряд праздников. Также в этот день в прошлом произошло несколько важных событий.

В воскресенье, 2 июля, отмечается День Военно-морских сил Вооруженных Сил Украины, День работников морского и речного флота Украины, День работника государственной налоговой службы Украины, Международный день спортивного журналиста и Международный день собак.

Международный день спортивного журналиста. Праздник был создан в 1995 году. Дату выбрали не случайно. Именно в этот день 1924 года в Париже была создана ассоциация спортивной прессы, которая объединила тогда более 150 союзов журналистов. Позже в нее вошли представители информационных агентств, телевидения, интернет-изданий, радио, пресс-служб спортивных клубов.

День Военно-Морских Сил Вооруженных Сил. Праздник ежегодно выпадает на первое воскресенье июля. Оно было начато приказом президента Украины Петра Порошенко в 2015 году. Военно-морские силы – это важная сила в обеспечении обороноспособности государства.

День работников морского и речного флота Украины. Профессиональный праздник также выпадает на первое воскресенье июля и был установлен приказом президента Петра Порошенко в 2015 году. Главная цель этого дня состоит в возрождении и развитии национальных исторических традиций морского сообщества.

День работника Государственной налоговой службы Украины. Вопрос образования налоговой системы с четкой организацией возник сразу после обретения Украиной независимости. Закон о государственной налоговой службе был принят 4 ноября 1990 года.

Какой сегодня церковный праздник

2 июля в церковном календаре – день памяти Иуды, брата Господня. Он был одним из братьев Иисуса Христа, кто сначала не признавал его божественную сущность. Однажды их отец, Иосиф, раздавал братьям землю, и хотел часть отдать также Иисусу, хотя тот не был рожден Девой Марией от него. Поэтому братья сопротивлялись, лишь один Иаков согласился разделить свою долю со Христом. Он был и первым, кто поверил, что Иисус есть Сын Божий.

Впоследствии Иуда тоже поверил этому и стал одним из 12 апостолов. Но всегда помнил свой грех и очень стыдился его, поэтому часто в посланиях называл себя Яковом. После вознесения Христа Иуда отправился по миру, чтобы нести Слово Божие. Казнули его в Армении, распяв на кресте, а затем пронзив тело стрелами. Случилось это примерно в 80 году.

Календарь важных событий за 2 июля:

1559 - четыре османских документа вспоминают об атаке, осуществленной "Дмитрашкой (Вишневецким) и неверными (казаками)" на крепость Азов.

1776 - Второй Континентальный конгресс в Филадельфии принял решение об отделении американских колоний от Королевства Великобритании. Декларация независимости была принята через два дня, 4 июля, а впервые публично зачитана – 8 июля.

1890 - вступил в силу Акт Шермана, первый антитрестовый закон США.

1897 - Гульельмо Маркони получил патент на радио.

1900 – состоялся первый полет дирижабля модели LZ-1, сконструированного отставным прусским офицером Фердинандом фон Цеппелином.

1918 - гетман Павел Скоропадский ввел украинское гражданство.

1934 – в нацистской Германии заканчивается ночь длинных ножей.

1951 - газета "Правда" осудила стихотворение В. Сосюры "Любите Украину".

1954 - начала работу Международная организация телевидения (Евровидение).

1962 – в Роджерсе, штат Арканзас, Сэм Уолтон открыл первый магазин Walmart. Сейчас это самая большая в мире компания по доходу.

1966 - Франция провела испытание ядерного оружия на атолле Муруроа во Французской Полинезии.

1976 – Север и Юг Вьетнама объединились под властью коммунистов.

1996 - в городе Днепродзержинске (Каменское) городской трамвай из-за отказа тормозов на большом спуске врезался в стену дома. Погибли 34 человека, около 100 получили травмы.

2011 - Владимир Кличко победил Дэвида Хэя, в результате чего у братьев оказались все престижные пояса за победу в супертяжелом весе.

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