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Во исполнение соглашения с МВФ: Депутаты поддержали законопроект об ограничениях на пересмотр госбюджета

11:00, 2 июля 2023
Депутаты одобрили за основу законопроект, которым, в частности, предлагается вернуть законодательные ограничения на внесение изменений в государственный бюджет.
Во исполнение соглашения с МВФ: Депутаты поддержали законопроект об ограничениях на пересмотр госбюджета
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Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект №9346-1д о внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины относительно обеспечения предсказуемости бюджетной политики и усиления долговой устойчивости, которым предлагается восстановить законодательные ограничения на пересмотр государственного бюджета. За соответствующее решение проголосовали 233 народных депутата

Законопроектом предлагается, в частности, установить, что законопроект о внесении изменений в закон о государственном бюджете может рассматриваться в Верховной Раде только в случае наличия положительного заключения министерства финансов (в настоящее время инициатива рассматривается даже несмотря на отрицание правительства).

Кроме этого, предлагается восстановить предусмотренные статьей 52 Бюджетного кодекса условия внесения изменений в закон о государственном бюджете. То есть вносить изменения в статьи расходов сметы можно будет только при условии его перевыполнения в течение трех кварталов более чем на 15% по сравнению с бюджетной росписью или сокращения доходов на аналогичную сумму.

Также, в случае принятия законодательной инициативы, изменения в бюджет можно будет вносить, если Минэкономики не угадало с макропрогнозом. Указанные ограничение не касаются пересмотра расходов на армию.

Помимо этого предполагается возобновление с 1 января 2024 года среднесрочного бюджетного планирования (принятия Бюджетной декларации), остановленного в марте прошлого года в связи с полномасштабным вторжением РФ.

Еще одной новеллой является ограничение предельного размера государственных гарантий. Предлагается предусмотреть, что в 2023-2028 годах предельный объем государственных гарантий, предоставляемых по решениям Кабинета Министров, не может превышать 3% плановых доходов общего фонда государственного бюджета, а предельный объем государственных гарантий, предоставляемых на основании международных договоров, будет определяться законом о государственном бюджет.

В 2021 году предельный объем предполагался на уровне не более 8,4%, а на 2022 и 2023 годы – не определялся.

По словам главы бюджетного комитета Роксоланы Пидласой, законопроект представлен в рамках реализации договоренностей с МВФ.

Как сообщала «Судебно-юридическая газета», Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об увеличении военных расходов госбюджета еще на 387 миллиардов гривен.

Автор: Ярослав Конощук

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