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На виконання угоди з МВФ: Депутати підтримали законопроєкт про обмеження на перегляд держбюджету

11:00, 2 липня 2023
Депутати схвалили за основу законопроєкт, яким зокрема пропонується повернути законодавчі обмеження на внесення змін до державного бюджету.
На виконання угоди з МВФ: Депутати підтримали законопроєкт про обмеження на перегляд держбюджету
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Верховна Рада ухвалила у першому читанні законопроєкт №9346-1д про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо забезпечення передбачуваності бюджетної політики та посилення боргової стійкості, яким зокрема пропонується відновити законодавчі обмеження на перегляд державного бюджету. За відповідне рішення проголосували 233 народних депутати.

Законопроєктом пропонується, зокрема встановити, що законопроект про внесення змін до закону про державний бюджет може розглядатися у Верховній Раді лише у разі наявності позитивного висновку міністерства фінансів (наразі ініціатива розглядається навіть попри заперечення уряду).

Крім цього пропонується відновити передбачені статтею 52 Бюджетного кодексу умови внесення змін до закону про державний бюджет. Тобто вносити зміни у статті видатків кошторису можна буде лише за умови його перевиконання протягом трьох кварталів більше ніж на 15% у порівнянні з бюджетним розписом, або скорочення доходів на аналогічну суму.

Також, в разі ухвалення законодавчої ініціативи, зміни до бюджету можна буде вносити, за умови якщо Мінекономіки не вгадало з макропрогнозом. Зазначене обмеження не буде поширюватися на видатки у сфері безпеки та оборони, тобто армію/

Крім цього передбачається відновлення з 1 січня 2024 року середньострокового бюджетного планування (ухвалення Бюджетної декларації), що було зупинено у березні минулого року у зв’язку з повномасштабним вторгненням РФ.

Ще однією новелою є обмеження граничного розміру державних гарантій. Пропонується передбачити, що у 2023-2028 роках граничний обсяг державних гарантій, які надаються за рішеннями Кабінету Міністрів, не може перевищувати 3% планових доходів загального фонду державного бюджету, а граничний обсяг державних гарантій, які надаються на підставі міжнародних договорів, визначатиметься законом про державний бюджет.

В 2021 граничний обсяг передбачався на рівні не більше 8,4%, а на 2022 і 2023 роки – не визначався.

За словами очільниці бюджетного комітету Роксолани Підласої, законопроєкт подано в рамках реалізації домовленостей з МВФ.

Як повідомляла «Судово-юридична газета», Президент України Володимир Зеленський підписав закон про збільшення військових видатків держбюджету ще на 387 мільярдів гривень.

Автор: Ярослав Конощук

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