2 липня: яке сьогодні свято та головні події в Україні та світі

Сьогодні відзначають День Військово-Морських Сил Збройних Сил , День працівників морського та річкового флоту та День працівника державної податкової служби .

У неділю, 2 липня, в Україні та у світі відзначають низку свят. Також цього дня у минулому сталося кілька важливих подій.

У неділю 2 липня відзначається День Військово-морських сил Збройних Сил України, День працівників морського та річкового флоту України, День працівника державної податкової служби України, Міжнародний день спортивного журналіста та Міжнародний день собак.

Міжнародний день спортивного журналіста. Свято було створене 1995 року. Дату обрали не випадково. Саме цього дня 1924 року у Парижі створили асоціацію спортивної преси, яка об’єднала тоді понад 150 спілок журналістів. Пізніше до неї увійшли представники інформаційних агенцій, телебачення, інтернет-видань, радіо, прес-служб спортивних клубів.

День Військово-Морських Сил Збройних Сил. Свято щороку припадає на першу неділю липня. Воно було започатковане наказом президента України Петра Порошенка 2015 року. Військово-морські сили — це важлива сила у забезпечені обороноспроможності держави.

День працівників морського та річкового флоту України. Професійне свято також припадає на першу неділю липня і було встановлене наказом президента Петра Порошенко 2015 року. Головна мета цього дня полягає у відродженні та розвитку національний історичних традицій морського співтовариства.

День працівника державної податкової служби України. Питання утворення податкової системи з чіткою організацією повстало відразу після здобуття Україною незалежності. Закон про державну податкову службу було ухвалено 4 листопада 1990 року.

Яке сьогодні церковне свято

2 липня в церковному календарі – день пам’яті Юди, брата Господнього. Він був одним з тих братів Ісуса Христа, хто спочатку не визнавав його божественну суть. Якось їхній батько, Йосип, роздавав братам землю, і хотів частину віддати також Ісусу, хоча той не був народжений Дівою Марією від нього. Тому брати чинили цьому опір, лише один Яків погодився розділити свою частку з Христом. Він був і першим, хто повірив, що Ісус є Сином Божим.

Згодом Юда теж цьому повірив і став одним з 12 апостолів. Але завжди пам'ятав свій гріх та дуже соромився його, тому часто у посланнях називав себе Іаковом. Після вознесіння Христа Юда відправився по світу, щоб нести Слово Боже. Стратили його у Вірменії, розіп'явши на хресті, а потім пронизавши тіло стрілами. Сталося це приблизно 80 року.

Календар важливих подій за 2 липня:

1559 — чотири османські документи згадують про атаку, здійснену “Дмитрашкою (Вишневецьким) і невірними (козаками)” на фортецю Азов.

1776 — Другий Континентальний конгрес у Філадельфії ухвалив рішення про відділення американських колоній від Королівства Великої Британії. Декларація незалежності була прийнята через два дні, 4 липня, а вперше публічно зачитана — 8 липня.

1890 — набрав чинності Акт Шермана, перший антитрестовий закон США.

1897 — Гульєльмо Марконі отримав патент на радіо.

1900 — відбувся перший політ дирижаблю моделі LZ-1, сконструйованого відставним прусським офіцером Фердинандом фон Цеппеліном.

1918 — гетьман Павло Скоропадський запровадив українське громадянство.

1934 — у нацистській Німеччині закінчується ніч довгих ножів.

1951 — газета “Правда” засудила вірш В. Сосюри “Любіть Україну”.

1954 — розпочала роботу Міжнародна організація телебачення (Євробачення).

1962 — у Роджерсі, штат Арканзас, Сем Волтон відкрив перший магазин Walmart. Зараз це найбільша у світі компанія за доходом.

1966 — Франція здійснила випробування ядерної зброї на атолі Муруроа у Французькій Полінезії.

1976 — Північ і Південь В’єтнаму об’єдналися під владою комуністів.

1996 — у місті Дніпродзержинську (Кам’янське) міський трамвай через відмову гальм на великому спуску врізався у стіну будинку. Загинуло 34 людини, близько 100 отримали травми.

2011 — Володимир Кличко переміг Девіда Хея, внаслідок чого у братів опинилися всі престижні пояси за перемогу у суперважкій вазі.

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