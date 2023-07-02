росія розпадеться, і світ має бути до цього готовий, – Данілов

Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що росія неминуче розпадеться і розповів, як вона виглядатиме після розпаду.

Фото з відкритих джерел

Світ повинен готуватися до того, що росія розпадеться. Про це секретар РНБО Олексій Данілов сказав в інтерв’ю німецькому виданню Bild.

За словами Данілова, Захід повинен відмовитися від ілюзій, що рф збережеться в нинішньому вигляді.

Данілов наголосив, що кремль «не може контролювати таку велику територію», що продемонстрував, зокрема, «заколот вагнерівців».

«Захід повинен зрозуміти, що росія фрагментована і немає сили, яка могла б утримати її разом», – додав він.



Глава РНБО також розповів, що під час заколоту найманців Україна проаналізувала, як на нього реагували окремі російські регіони.



«У нас є аналіз того, як реагували регіони під час повстання Пригожина. Можу сказати, що на основі цих аналізів можна сказати, як буде виглядати росія після розпаду… Татарстан буде окремим, Дагестан буде окремою країною, яка не має нічого спільного з рф. Це колонії російської федерації», – сказав Данілов.

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.