Bluesky призупинила реєстрацію нових користувачів

Аналог Twitter — соцмережа Bluesky тимчасово припинила реєстрацію нових користувачів.

Фото: Bluesky

Соцмережа Bluesky тимчасово припинила реєстрацію через наплив нових користувачів із Twitter. Про це пише The Verge.



Аналог Twitter — платформа Bluesky, заявила, що тимчасово призупинила реєстрацію через велику кількість охочих доєднатися до платформи.

Це сталося на тлі повідомлень від Ілона Маска про тимчасове обмеження кількості твітів, які користувачі можуть читати щодня.

Також у Bluesky вказали на проблему з продуктивністю.

«Ми тимчасово призупинимо реєстрацію у Bluesky, поки наша команда продовжує вирішувати наявні проблеми з продуктивністю. Ми повідомимо вас, коли коди запрошень відновлять роботу. Незабаром ми радо вітатимемо більше користувачів у нашій бета-версії», — зазначили в компанії.

Там повідомили, що платформа наразі випускає оновлення мобільного застосунку, щоб вирішити проблеми.

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