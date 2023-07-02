Ілон Маск знову змінив кількість публікацій у Twitter, які бачитимуть користувачі за добу

Маск оголосив уже про третю зміну лімітів після того, як таке рішення було піддане нещадній критиці з боку користувачів.

Соціальна мережа Twitter запровадила тимчасове обмеження кількості твітів, які користувачі можуть читати щодня. Нововведення має перешкодити «крайнім рівням» системних маніпуляцій. Про це заявив власник компанії Ілон Маск.

«Щоб усунути екстремальний рівень збору даних та маніпулювання системою, ми застосували тимчасові обмеження», – йдеться у повідомленні.

Маск оголосив уже про третю зміну лімітів після того, як таке рішення було піддане нещадній критиці з боку користувачів.

Перевірені акаунти зможуть читати 10 000 постів на добу, неперевірені акаунти – до 1000 постів на добу, а нові неперевірені акаунти – до 500 постів на добу.

Раніше ми писали, що Twitter не буде показувати повідомлення користувачам без реєстрації.

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