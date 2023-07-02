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Кабмін на час воєнного стану обмежив націнку на вітчизняні яйця, батон, молоко

Урядовці продовжили на час воєнного стану та протягом трьох місяців після його скасування державне регулювання цін на окремі вітчизняні товари.

На водія склали протокол за ст. 130 після того, як він не захотів залишати свій мотоцикл на дорозі

Суд дійшов висновку, що власник мотоциклу не відмовлявся від медичного огляду, а лише хотів передати його товаришу.

Міністр економіки Юлія Свириденко дала термінове доручення щодо перевірки Національного агентства з акредитації: чи не зроблять винними «попередників»

«Судово-юридичній газеті» стало відомо, що державний секретар Мінекономіки Віталій Петрук і нинішній очільник Нацагентства з акредитації Сергій Костюк у різний час очолювали Державне агентство України з управління зоною відчуження, і є великі ризики щодо об’єктивності результатів перевірки НААУ.

ВАКС дозволив заочно розслідувати справу екснардепа Деркача

Вищий антикорупційний суд задовольнив клопотання Спеціалізованої антикорупційної прокуратури та дозволив спеціальне досудове розслідування стосовно екснардепа Андрія Деркача.

Прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури стане більше – буде новий конкурс

У Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі повідомили, що у САП стане на 7 прокурорів більше.

  1. Суспільство

Ілон Маск знову змінив кількість публікацій у Twitter, які бачитимуть користувачі за добу

10:39, 2 липня 2023
Маск оголосив уже про третю зміну лімітів після того, як таке рішення було піддане нещадній критиці з боку користувачів.
Ілон Маск знову змінив кількість публікацій у Twitter, які бачитимуть користувачі за добу
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Соціальна мережа Twitter запровадила тимчасове обмеження кількості твітів, які користувачі можуть читати щодня. Нововведення має перешкодити «крайнім рівням» системних маніпуляцій. Про це заявив власник компанії Ілон Маск.

«Щоб усунути екстремальний рівень збору даних та маніпулювання системою, ми застосували тимчасові обмеження», – йдеться у повідомленні.

Маск оголосив уже про третю зміну лімітів після того, як таке рішення було піддане нещадній критиці з боку користувачів.

Перевірені акаунти зможуть читати 10 000 постів на добу, неперевірені акаунти – до 1000 постів на добу, а нові неперевірені акаунти – до 500 постів на добу.

Раніше ми писали, що Twitter не буде показувати повідомлення користувачам без реєстрації.

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