Илон Маск снова изменил количество публикаций в Twitter, которые будут видеть пользователи в сутки

Маск объявил уже о третьем изменении лимитов после того, как такое решение было подвергнуто беспощадной критике со стороны пользователей.

Социальная сеть Twitter ввела временное ограничение количества твитов, которые пользователи могут читать каждый день. Нововведение должно помешать «крайним уровням» системных манипуляций. Об этом заявил владелец компании Илон Маск.

«Чтобы устранить экстремальный уровень сбора данных и манипулирование системой, мы применили временные ограничения», – говорится в сообщении.

Маск объявил уже о третьем изменении лимитов после того, как такое решение было подвергнуто беспощадной критике со стороны пользователей.

Проверенные аккаунты смогут читать 10 000 постов в сутки, непроверенные аккаунты – до 1000 постов в сутки, а новые непроверенные аккаунты – до 500 постов в сутки.

Ранее мы писали, что Twitter не будет показывать уведомления пользователям без регистрации.

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