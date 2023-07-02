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Рада приняла закон о противодействии иммиграции через фиктивные браки

Верховная Рада одобрила во втором чтении и в целом закон об обязательной проверке лиц относительно возможной иммиграции в Украину из-за фиктивного брака.

Рада разрешила предоставлять платные услуги в СИЗО

Предусматривается привлечение Нацгвардии к прекращению групповых противоправных действий, осужденных в колонии, а также предоставление платных услуг в СИЗО.

Судьи Шестого апелляционного административного суда начали массово подавать заявления на увольнение

Уволились или планируют уволиться в ближайшие дни сразу семь судей ШААС.

Большая Палата ВС отступила от заключения Верховного Суда о возможности обжалования определения суда первой инстанции об оставлении искового заявления без движения

Большая Палата Верховного Суда: Определение суда первой инстанции об оставлении искового заявления без движения подлежит апелляционному обжалованию только вместе с решением суда, если суд первой инстанции в этом определении устанавливает размер судебного сбора, который истец (заявитель) должен уплатить при обращении в суд или порядок его исчисления, однако лицо не соглашается либо с таким размером, либо с порядком его исчисления.

Кабмин внес новый законопроект о борьбе с влиянием олигархов на политические партии

В частности, предлагается установить исчерпывающий перечень запретов на расходование политическими партиями средств государственного финансирования уставной деятельности политических партий.

  1. Общество

Илон Маск снова изменил количество публикаций в Twitter, которые будут видеть пользователи в сутки

10:39, 2 июля 2023
Маск объявил уже о третьем изменении лимитов после того, как такое решение было подвергнуто беспощадной критике со стороны пользователей.
Илон Маск снова изменил количество публикаций в Twitter, которые будут видеть пользователи в сутки
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Социальная сеть Twitter ввела временное ограничение количества твитов, которые пользователи могут читать каждый день. Нововведение должно помешать «крайним уровням» системных манипуляций. Об этом заявил владелец компании Илон Маск.

«Чтобы устранить экстремальный уровень сбора данных и манипулирование системой, мы применили временные ограничения», – говорится в сообщении.

Маск объявил уже о третьем изменении лимитов после того, как такое решение было подвергнуто беспощадной критике со стороны пользователей.

Проверенные аккаунты смогут читать 10 000 постов в сутки, непроверенные аккаунты – до 1000 постов в сутки, а новые непроверенные аккаунты – до 500 постов в сутки.

Ранее мы писали, что Twitter не будет показывать уведомления пользователям без регистрации.

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