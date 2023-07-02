россия отменила свое главное авиашоу «МАКС» из-за опасений атак беспилотников, — британская разведка

Британская разведка считает, что причиной отмены шоу стала угроза атак беспилотников и международная изоляция из-за войны рф против Украины.

В этом году рф не будет проводить свое главное международное авиашоу MAKS. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Британии.

Так, в рф впервые за 30 лет отменили международное авиашоу MAKS. Оно проходит в Подмосковье. В ходе авиасалона страна-агрессор демонстрирует весь сектор авиации: как гражданские, так и военные самолеты. Это помогало привлекать новых клиентов.

Британская разведка считает, что причиной отмены шоу стала угроза атак беспилотников и международная изоляция из-за войны рф против Украины.

«Шоу, вероятно, было отменено в основном из-за серьезных беспокойств безопасностью после недавних атак беспилотных летательных аппаратов в рф. Организаторы, вероятно, также осознавали потенциальный ущерб репутации, если на мероприятие приедет меньше международных делегаций», - отмечает разведка.

По данным разведки, аэрокосмический сектор рф страдает из-за международных санкций, а высококвалифицированных специалистов мобилизуют на войну.

«Тем временем главнокомандующий воздушно-космическими силами генерал Сергей Суровикин не появлялся на публике после неудачного мятежа группы Вагнера, для которой он был контактным пунктом в министерстве обороны россии», - говорится в сообщении.

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