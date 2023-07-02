росія скасувала своє головне авіашоу «МАКС» через побоювання атак безпілотників, — британська розвідка

Британська розвідка вважає, що причиною скасування шоу стала загроза атак безпілотників та міжнародна ізоляція через війну рф проти України.

Цьогоріч росія не буде проводити своє головне міжнародне авіашоу MAKS. Про це повідомляє пресслужба Міноборони Британії.

Так, в рф вперше за 30 років скасували міжнародне авіашоу MAKS. Воно проходить у Підмосков'ї. Під час авіасалону країна-агресор демонструє весь сектор авіації: як цивільні, так і військові літаки. Це допомагало залучати нових клієнтів.

Британська розвідка вважає, що причиною скасування шоу стала загроза атак безпілотників та міжнародна ізоляція через війну рф проти України.

«Шоу, ймовірно, було скасовано здебільшого через серйозні занепокоєння безпекою після недавніх атак безпілотних літальних апаратів у росії. Організатори, ймовірно, також усвідомлювали потенційну шкоду для репутації, якщо на захід приїде менше міжнародних делегацій», - зазначає розвідка.

За даними розвідки, аерокосмічний сектор рф страждає через міжнародні санкції, а висококваліфікованих спеціалістів мобілізують на війну.

«Тим часом головнокомандувач повітряно-космічними силами генерал Сергій Суровікін не з'являвся на публіці після невдалого заколоту групи Вагнера, для якої він був контактним пунктом у міністерстві оборони росії», - йдеться у повідомленні.

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