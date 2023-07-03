Bluesky приостановила регистрацию новых пользователей

Аналог Twitter — соцсеть Bluesky временно прекратила регистрацию новых пользователей.

Фото: Bluesky

Соцсеть Bluesky временно прекратила регистрацию из-за наплыва новых пользователей из Twitter. Об этом пишет The Verge.



Аналог Twitter — платформа Bluesky, заявила, что временно приостановила регистрацию из-за большого количества желающих присоединиться к платформе.



Это произошло на фоне сообщений от Илона Маска о временном ограничении количества твитов, которые пользователи могут читать каждый день.



Также у Bluesky указали на проблему с производительностью.



«Мы временно приостановим регистрацию в Bluesky, пока наша команда продолжает решать существующие проблемы с производительностью. Мы сообщим вам, когда коды приглашений возобновят работу. В скором времени мы будем приветствовать больше пользователей в нашей бета-версии», — отметили в компании.



Там также сообщили, что платформа выпускает обновление мобильного приложения, чтобы решить проблемы.

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