россия распадется, и мир должен быть готов к этому, – Данилов

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что россия неизбежно распадется и рассказал, как она будет выглядеть после распада.

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Мир должен готовиться к тому, что рф распадется. Об этом секретарь СНБО Алексей Данилов сказал в интервью немецкому изданию Bild.

По словам Данилова, Запад должен отказаться от иллюзий, что россия сохранится в нынешнем виде.

Данилов подчеркнул, что кремль «не может контролировать такую обширную территорию», что продемонстрировал, в частности, «мятеж вагнеровцев».

«Запад должен понять, что россия фрагментирована и нет силы, которая могла бы удержать ее вместе», – добавил он.



Глава СНБО также рассказал, что во время мятежа наемников Украина проанализировала, как на него реагировали отдельные российские регионы.



«У нас есть анализ того, как реагировали регионы при восстании Пригожина. Могу сказать, что на основе этих анализов можно сказать, как будет выглядеть рф после распада… Татарстан будет отдельным, Дагестан будет отдельной страной, не имеющей ничего общего с рф. Это колонии российской федерации», – сказал Данилов.

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