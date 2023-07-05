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Конкурс на посади прокурорів Офісу Генпрокурора – є нові додаткові вакансії

Офіс Генпрокурора хоче заповнити вже 58 вакантних посад прокурорів, строк подання документів – до 27 липня.

Депутати підтримали законопроєкт Зеленського про скасування святкування Різдва 7 січня

Комітет Верховної Ради з питань соціальної політики рекомендує депутатам схвалити за основу та в цілому президентський законопроєкт про скасування святкування Різдва 7 січня, а також зміну дат святкування Дня Захисників та захисниць та Дня Української Державності.

Рятувальників, саперів та електриків звільнять від обов’язку подання декларацій

Крім ДСНС, також будуть звільнені від необхідності подання декларацій особи рядового та молодшого начальницького складу державної кримінально-виконавчої служби.

Кабмін продовжив строк використання в Україні COVID-вакцин

Урядовці ухвалили рішення, яким продовжили на час дії воєнного стану строк дії реєстраційних посвідчень COVID-вакцин та ліків від коронавірусу на час воєнного стану, тобто їхнього використання в Україні.

Нові зміни до Порядку відрядження судді до іншого суду того самого рівня – текст

Питання відрядження суддів тепер буде розглядати ВККС.

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ВАКС продовжив строк досудового розслідування у справі Всеволода Князєва до жовтня

16:31, 5 липня 2023
Відповідне клопотання про продовження строків у справі Князєва подав детектив НАБУ.
ВАКС продовжив строк досудового розслідування у справі Всеволода Князєва до жовтня
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У середу, 5 липня, слідчий суддя Вищого антикорупційного суду частково задовольнив клопотання детектива НАБУ та продовжив на 5 місяців, тобто до 16 жовтня 2023 року, строк досудового розслідування у справі за обвинуваченням колишнього голови Верховного Суду Всеволода Князєва та адвоката Олега Горецького. Про це повідомляє ВАКС. 

Нагадаємо, що Всеволод Князєв, разом з адвокатом Олегом Горецьким, підозрюється в отриманні неправомірної вигоди у розмірі в $2,7 млн. за вирішення господарського спору на користь підприємця Костянтина Жеваго.

16 травня Пленум Верховного Суду висловив недовіру Всеволоду Князєву і достроково припинив його повноваження як голови Суду. 

18 травня Вищий антикорупційний суд застосував щодо Князєва запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 107,360 млн. грн.   

31 травня Апеляційна палата ВАКС залишила В.Князєва під вартою, однак зменшила розмір застави до 75 млн. гривень.

Також Князєв розповів про умови свого утримання в СІЗО. 

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