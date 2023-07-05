ВАКС продовжив строк досудового розслідування у справі Всеволода Князєва до жовтня

Відповідне клопотання про продовження строків у справі Князєва подав детектив НАБУ.

У середу, 5 липня, слідчий суддя Вищого антикорупційного суду частково задовольнив клопотання детектива НАБУ та продовжив на 5 місяців, тобто до 16 жовтня 2023 року, строк досудового розслідування у справі за обвинуваченням колишнього голови Верховного Суду Всеволода Князєва та адвоката Олега Горецького. Про це повідомляє ВАКС.

Нагадаємо, що Всеволод Князєв, разом з адвокатом Олегом Горецьким, підозрюється в отриманні неправомірної вигоди у розмірі в $2,7 млн. за вирішення господарського спору на користь підприємця Костянтина Жеваго.

16 травня Пленум Верховного Суду висловив недовіру Всеволоду Князєву і достроково припинив його повноваження як голови Суду.

18 травня Вищий антикорупційний суд застосував щодо Князєва запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 107,360 млн. грн.

31 травня Апеляційна палата ВАКС залишила В.Князєва під вартою, однак зменшила розмір застави до 75 млн. гривень.

Також Князєв розповів про умови свого утримання в СІЗО.

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