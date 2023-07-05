ВАКС продлил срок досудебного расследования по делу Всеволода Князева до октября

Соответствующее ходатайство о продлении сроков по делу Князева подал детектив НАБУ.

В среду, 5 июля, следственный судья Высшего антикоррупционного суда частично удовлетворил ходатайство детектива НАБУ и продлил на 5 месяцев, то есть до 16 октября 2023 года срок досудебного расследования по делу по обвинению бывшего председателя Верховного Суда Всеволода Князева и адвоката Олега Горецкого. Об этом сообщает ВАКС.

Напомним, что Всеволод Князев, вместе с адвокатом Олегом Горецким, подозревается в получении неправомерной выгоды в размере $2,7 млн. за разрешение хозяйственного спора в пользу предпринимателя Константина Жеваго.

16 мая Пленум Верховного Суда выразил недоверие Князеву и досрочно прекратил его полномочия в качестве председателя Суда.

18 мая Высший антикоррупционный суд избрал Князеву меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 107,360 млн грн.

31 мая Апелляционная палата ВАКС оставила В. Князева под стражей, однако уменьшила размер залога до 75 млн гривен.

Также Князев рассказал об условиях своего содержания в СИЗО.

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