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Конкурс на должности прокуроров Офиса Генпрокурора – новые дополнительные вакансии

Офис Генпрокурора хочет заполнить уже 58 вакантных должностей прокуроров, срок подачи документов – до 27 июля.

Депутаты поддержали законопроект Зеленского об отмене празднования Рождества 7 января

Комитет Верховной Рады по социальной политике рекомендует депутатам одобрить за основу и в целом президентский законопроект об отмене празднования Рождества 7 января, а также изменение дат празднования Дня Защитников и защитниц и Дня Украинской Государственности.

Спасателей, саперов и электриков освободят от обязанности подачи деклараций

Кроме ГСЧС, также будут освобождены от необходимости подачи деклараций лица рядового и младшего начальствующего состава государственной уголовно-исполнительной службы.

Кабмин продлил срок использования в Украине COVID-вакцин

Министры приняли решение, которым продлили на время действия военного положения срок действия регистрационных удостоверений COVID-вакцин и лекарств от коронавируса на время военного положения, то есть их использования в Украине.

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  1. В Украине

ВАКС продлил срок досудебного расследования по делу Всеволода Князева до октября

16:31, 5 июля 2023
Соответствующее ходатайство о продлении сроков по делу Князева подал детектив НАБУ.
ВАКС продлил срок досудебного расследования по делу Всеволода Князева до октября
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В среду, 5 июля, следственный судья Высшего антикоррупционного суда частично удовлетворил ходатайство детектива НАБУ и продлил на 5 месяцев, то есть до 16 октября 2023 года срок досудебного расследования по делу по обвинению бывшего председателя Верховного Суда Всеволода Князева и адвоката Олега Горецкого. Об этом сообщает ВАКС.

Напомним, что Всеволод Князев, вместе с адвокатом Олегом Горецким, подозревается в получении неправомерной выгоды в размере $2,7 млн. за разрешение хозяйственного спора в пользу предпринимателя Константина Жеваго.

16 мая Пленум Верховного Суда выразил недоверие Князеву и досрочно прекратил его полномочия в качестве председателя Суда.

18 мая Высший антикоррупционный суд избрал Князеву меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 107,360 млн грн.

31 мая Апелляционная палата ВАКС оставила В. Князева под стражей, однако уменьшила размер залога до 75 млн гривен.

Также Князев рассказал об условиях своего содержания в СИЗО.

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