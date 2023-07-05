В Киеве возле метро «Минская» образовался провал, фото

В районе станции киевского метрополитена «Минская» образовался провал в асфальте.

В Киеве в районе станции метрополитена «Минская» образовался провал в асфальте. Об этом сообщили местные жители в социальных сетях.

Известно, что возле входа в торгово-развлекательный центр «Дрим таун» со стороны станции метро «Минская» на Оболонском проспекте провалилась дорога.

Отмечается, что недавно в десяти метрах от провала переложили асфальт.

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