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Можно ли праздновать Ивана Купала: ответ ПЦУ

22:42, 5 июля 2023
В ПЦУ сделали разъяснения по поводу праздника Ивана Купала.
Можно ли праздновать Ивана Купала: ответ ПЦУ
Фото: zn.ua
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ПЦУ сообщила, что если прийти в храм 7 июля, или даже накануне, на вечерню 6 июля, то можно узнать и увидеть, что по юлианскому календарю Церковь чествует Рождение, или Рождество, честного славного пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна.

«В то же время нет и не было у христиан такого святого – «Ивана Купала». Купало – это название языческого божества, которого разные исследователи характеризуют так: «божество продолжения рода», «покровитель водоемов», «языческий бог земных плодов» и т.д. Праздновали и приносили жертву этому божеству в день летнего солнцестояния, которое приходилось на 24 июня по старому (7 июля – по новому) стилю», - заявили в пресс-службе ПЦУ.

В ПЦУ также отметили, что язычники устраивали магические обряды, чтобы почтить солнце как источник тепла, света и жизни, и задобрить божества, которые бы «помогли» сохранить будущие урожаи.

Отсюда – все соответствующие обрядовые действа, связанные с верованиями, что в этот день «солнце купается в воде», поэтому и вода, как и огонь, якобы обладает особой, «чудодейственной» силой.

 «Поэтому «купальские» ритуалы, связанные с водой, огнем, растениями – сугубо языческие и никакого отношения к почитанию пророка Иоанна не имеют. Почему и как Купало «стал» еще и Иваном? Скорее всего, из-за влияния христианства, когда на ту же дату приходилось чествование великого пророка Иоанна Предтечи, который крестил Господа Иисуса Христа в водах Иордана», - рассказали в ПЦУ.

Также в РЦУ рассказали, как действительно нужно провести Праздник Рождества Иоанна Предтечи - в храмах, с молитвой на устах.

Иоанн Креститель является одним из самых почитаемых святых, его памяти посвящены 7 праздничных дат в церковном календаре и он является единственным святым, чье земное рождение празднует Святая Церковь, кроме Спасителя и Его Пречистой Матери (других святых мы чтим в день их покоя, то есть их рождение для вечности).

«Многие люди с именем Иван 7 июля будут праздновать свои именины, поэтому приглашаем их и их родных в храмы, чтобы помолиться к небесному покровителю и приступить к Таинствам Исповеди и Причастия, оздоровить душу и очистить сердце…», - призывают в ПЦУ.

Кроме того, в ПЦУ раскрыли свое отношение к участию верующих в «народных купальских гуляниях»: «Учитывая, что Церковь к ним не имеет отношения, считая их эхом языческих обрядов, учитывая также, что сейчас есть время поста - от таких «гуляний» следует воздерживаться».

В ПЦУ объяснили, что в то же время молитва и добрые дела в честь настоящего святого Иоанна - Предтечи Господня, будут богоугодными и для духовно полезными.

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