Чи можна святкувати Івана Купала: відповідь ПЦУ

В ПЦУ зробили роз’яснення щодо свята Івана Купала.

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ПЦУ повідомила, що якщо прийти до храму 7 липня, або навіть напередодні, на вечірню 6-го липня, то можна дізнатись і побачити, що за юліанським календарем Церква вшановує Народження, або Різдво, чесного славного пророка, Предтечі та Хрестителя Господнього Іоана.

«Водночас немає і не було у християн такого святого – «Івана Купала». Купало – це назва язичницького божества, якого різні дослідники характеризують так: «божество продовження роду», «покровитель водойм», «поганський бог земних плодів» тощо. Святкували і приносили жертву цьому божеству в день літнього сонцестояння, яке припадало на 24 червня за старим (7 липня – за новим) стилем», - пояснили в пресслужбі ПЦУ.

В ПЦУ також зазначили, що язичники влаштовували магічні обряди, аби вшанувати сонце як джерело тепла, світла і життя, і задобрити божеств, які б «допомогли» зберегти майбутні врожаї.

Звідси – всі відповідні обрядові дійства, які пов’язані з віруваннями, що в цей день «сонце купається у воді», тому й вода, як і вогонь, нібито має особливу, «чудодійну» силу.

«Відтак «купальські» ритуали, повʼязані з водою, вогнем, рослинами - є суто язичницькими і жодного стосунку до шанування пророка Іоана не мають. Чому і як Купало «став» ще й Іваном? Скоріше за все, через вплив християнства, коли на ту ж саму дату припадало вшанування великого пророка Іоана Предтечі, який хрестив Господа Ісуса Христа у водах Йордану», - розповіли в ПЦУ.

Також в ПЦУ розповіли, як насправді треба провести Свято Різдва Іоана Предтечі - у храмах, з молитвою на вустах.

Іоан Хреститель є одним із найбільш шанованих святих, його пам’яті присвячені аж 7 святкових дат у церковному календарі і він є єдиним святим, чиє земне народження святкує Свята Церква, окрім Спасителя і Його Пречистої Матері (інших святих ми вшановуємо в день їхнього упокоєння, тобто їхнього народження для вічності).

«Чимало людей з іменем Іван 7 липня святкуватимуть свої іменини, тому запрошуємо їх та їхніх рідних до храмів, аби помолитися до небесного покровителя і приступити до Таїнств Сповіді та Причастя, оздоровити душу й очистити серце…», - закликають в ПЦУ.

Крім того, в ПЦУ розкрили своє ставлення до участі вірян у «народних купальських гуляннях»: «Враховуючи, що Церква до них не має стосунку, вважаючи їх відлунням язичницьких обрядів, беручи до уваги також, що нині є час посту - від таких «гулянь» слід утримуватися».

В ПЦУ пояснили, що у той же час молитва і добрі справи на вшанування справжнього святого Івана - Господнього Предтечі, будуть богоугодними та духовно корисними.

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