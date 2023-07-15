У МОЗ розвінчали міфи про переливання крові на полі бою: що треба знати

У Міністерстві вирішили розвіяти найрозповсюдженіші міфи, щоб пояснити необхідність та контекст функціонування впровадженої урядом системи забезпечення потреб сил безпеки та сил оборони донорською кров’ю та її компонентами.

Джерело фото: Nguyễn Hiệp / unsplash.com

Постанова Уряду, яка врегулювала алгоритм забезпечення фронту донорською кров’ю, викликала хвилю жвавого обговорення у мережі, зазначають у Міністерстві охорони здоров’я.

Досі точаться дискусії про доцільність, безпеку та потенційні ризики переливання крові на догоспітальному етапі. Більшість із них – побудовані на вигадках, недостовірній або недостатній інформації та фобіях, наголошують у МОЗ.

Через це у Міністерстві вирішили розвіяти найрозповсюдженіші міфи, щоб пояснити необхідність та контекст функціонування впровадженої урядом системи забезпечення потреб сил безпеки та сил оборони донорською кров’ю та її компонентами:

«МІФ: КРОВ НЕМОЖЛИВО ПЕРЕЛИВАТИ В ПОЛЬОВИХ УМОВАХ (НА ДОГОСПІТАЛЬНОМУ ЕТАПІ).

Факт: Саме переливання нічим не відрізняється від введення пораненому знеболення чи антибіотиків, що постійно роблять медики в польових умовах. До того ж, МОЗ та військові медики розробили спеціальну програму навчання, завдяки якій можна отримати навички з переливання крові та моніторингу несприятливих реакцій.

МІФ: ЗА МЕЖАМИ ГОСПІТАЛЮ НЕМОЖЛИВО ВИЗНАЧИТИ, ЯКА КРОВ ПОТРІБНА ПАЦІЄНТУ.

Факт: Існує універсальна кров для переливання. Йдеться про О(І)Rh(-) з низьким титром антитіл, яку можна вводити постраждалим з масивною крововтратою. Також є набори для експрес-визначення групової та резус-належності крові реципієнта, які легко застосовувати в польових умовах.

МІФ: ПЕРЕЛИВАННЯ КРОВІ ТАКЕ СКЛАДНЕ, ЩО РОБИТИ ЙОГО МОЖЕ ХІБА ДОКТОР МЕДИЧНИХ НАУК.

Факт: Країни НАТО, які використовують сучасні протоколи тактичної медицини ТССС, навчають переливання крові бойових медиків без медичної освіти (а деякі країни, як Норвегія – навіть і звичайних бійців). В Україні переливання крові також включено в програму підготовки бойових медиків. Зокрема, універсальної О(І)Rh(-).

МІФ: ВСЯ КРОВ МАЄ БУТИ В МОРОЗИЛЦІ, ЇЇ НЕМОЖЛИВО ЗБЕРІГАТИ В ПОЛЬОВИХ УМОВАХ.

Факт: В морозилці тримають лише деякі компоненти крові. Сама кров може зберігатись в звичайному холодильнику за температури від 2 до 6 градусів Цельсія. Він, в свою чергу, здатен працювати від генератора, акумулятора авто або ж автономно тримати холод декілька годин. Якщо холодильника немає, можна застосовувати суху плазму, якій взагалі не потрібен холод. Її дозволено зберігати навіть в звичайному рюкзаку медика.

МІФ: ПЕРЕЛИВАННЯ КРОВІ МАЄ ДУЖЕ БАГАТО ПОБІЧНИХ РЕАКЦІЙ.

Факт: За переливання крові в польових умовах під час війни в Іраку та Афганістані ускладнення становили менше ніж 1% від усіх переливань.

МІФ: КРОВ МОЖНА ЗАМІНИТИ ІНШИМИ РОЗЧИНАМИ.

Факт: Ніщо не може замінити втрачену кров, крім крові + компоненти. Інші розчини, такі як фізрозчин чи колоїди, призводять до погіршення стану пацієнта, тому що розводять залишки крові в організмі, накопичуються в нирках і не переносять кисень в організмі.

МІФ: ЯКЩО ДОЗВОЛИТИ ЛЮДЯМ БЕЗ МЕДИЧНОЇ ОСВІТИ ПЕРЕЛИВАТИ КРОВ, ВОНИ БУДУТЬ ЦЕ РОБИТИ БЕЗ ПОТРЕБИ.

Факт: Замовляти кров для підрозділу і видавати на руки медикам буде начмед, який точно має медичну освіту. Він знає, хто з бойових медиків навчений переливання крові. Тож нагляд за використанням крові людьми з відповідною кваліфікацією буде забезпечено.

МІФ: НАВІЩО БОЙОВИМ МЕДИКАМ ПЕРЕЛИВАТИ КРОВ, ЦЕ МОЖЕ ПОЧЕКАТИ ДО ГОСПІТАЛЮ

Факт: Евакуація поранених до госпіталю, в поточних умовах бойових дій, може займати години. Тоді як смерть від знекровлення може настати набагато раніше. Навіть американці, які евакуювали поранених на гелікоптері протягом години, починали переливати кров ще в польових умовах чи під час евакуації. Так це працювало в 2000-х роках й функціонує досі.

ФАКТ БЕЗ МІФУ:

Коли всі військові підрозділи почнуть замовляти кров у тих об’ємах, в яких вона потрібна, її може не вистачити. Тож, якщо вам більше ніж 18 років, ви важите 50+ кг і не маєте протипоказань, – здайте кров. Адже вже завтра вона може врятувати чиєсь життя на фронті».

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.