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В Минздраве развенчали мифы о переливании крови на поле боя: что нужно знать

19:22, 15 июля 2023
В Министерстве решили развеять самые распространенные мифы, чтобы объяснить необходимость и контекст функционирования внедренной правительством системы обеспечения потребностей сил безопасности и сил обороны донорской кровью и ее компонентами.
В Минздраве развенчали мифы о переливании крови на поле боя: что нужно знать
Источник фото: Nguyễn Hiệp / unsplash.com
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Постановление Правительства, урегулировавшее алгоритм обеспечения фронта донорской кровью, вызвало волну оживленного обсуждения в сети, отмечают в Министерстве здравоохранения.

До сих пор идут дискуссии о целесообразности, безопасности и потенциальных рисках переливания крови на догоспитальном этапе. Большинство из них – построены на выдумках, недостоверной или недостаточной информации и фобиях, отмечают в Минздраве.

Поэтому в Министерстве решили развеять самые распространенные мифы, чтобы объяснить необходимость и контекст функционирования внедренной правительством системы обеспечения потребностей сил безопасности и сил обороны донорской кровью и ее компонентами:

«МІФ: КРОВ НЕМОЖЛИВО ПЕРЕЛИВАТИ В ПОЛЬОВИХ УМОВАХ (НА ДОГОСПІТАЛЬНОМУ ЕТАПІ).

Факт: Саме переливання нічим не відрізняється від введення пораненому знеболення чи антибіотиків, що постійно роблять медики в польових умовах. До того ж, МОЗ та військові медики розробили спеціальну програму навчання, завдяки якій можна отримати навички з переливання крові та моніторингу несприятливих реакцій.  

МІФ: ЗА МЕЖАМИ ГОСПІТАЛЮ НЕМОЖЛИВО ВИЗНАЧИТИ, ЯКА КРОВ ПОТРІБНА ПАЦІЄНТУ. 

Факт: Існує універсальна кров для переливання. Йдеться про О(І)Rh(-) з низьким титром антитіл, яку можна вводити постраждалим з масивною крововтратою. Також є набори для експрес-визначення групової та резус-належності крові реципієнта, які легко застосовувати в польових умовах. 

МІФ: ПЕРЕЛИВАННЯ КРОВІ ТАКЕ СКЛАДНЕ, ЩО РОБИТИ ЙОГО МОЖЕ ХІБА ДОКТОР МЕДИЧНИХ НАУК. 

Факт: Країни НАТО, які використовують сучасні протоколи тактичної медицини ТССС, навчають переливання крові бойових медиків без медичної освіти (а деякі країни, як Норвегія – навіть і звичайних бійців). В Україні переливання крові також включено в програму підготовки бойових медиків. Зокрема, універсальної О(І)Rh(-). 

МІФ: ВСЯ КРОВ МАЄ БУТИ В МОРОЗИЛЦІ, ЇЇ НЕМОЖЛИВО ЗБЕРІГАТИ В ПОЛЬОВИХ УМОВАХ.

Факт: В морозилці тримають лише деякі компоненти крові. Сама кров може зберігатись в звичайному холодильнику за температури від 2 до 6 градусів Цельсія. Він, в свою чергу, здатен працювати від генератора, акумулятора авто або ж автономно тримати холод декілька годин. Якщо холодильника немає, можна застосовувати суху плазму, якій взагалі не потрібен холод. Її дозволено зберігати навіть в звичайному рюкзаку медика.

МІФ:  ПЕРЕЛИВАННЯ КРОВІ МАЄ ДУЖЕ БАГАТО ПОБІЧНИХ РЕАКЦІЙ.

Факт: За переливання крові в польових умовах під час війни в Іраку та Афганістані ускладнення становили менше ніж 1% від усіх переливань.

МІФ:  КРОВ МОЖНА ЗАМІНИТИ ІНШИМИ РОЗЧИНАМИ.

Факт: Ніщо не може замінити втрачену кров, крім крові + компоненти. Інші розчини, такі як фізрозчин чи колоїди, призводять до погіршення стану пацієнта, тому що розводять залишки крові в організмі, накопичуються в нирках і не переносять кисень в організмі. 

МІФ: ЯКЩО ДОЗВОЛИТИ ЛЮДЯМ БЕЗ МЕДИЧНОЇ ОСВІТИ ПЕРЕЛИВАТИ КРОВ, ВОНИ БУДУТЬ ЦЕ РОБИТИ БЕЗ ПОТРЕБИ. 

Факт: Замовляти кров для підрозділу і видавати на руки медикам буде начмед, який точно має медичну освіту. Він знає, хто з бойових медиків навчений переливання крові. Тож нагляд за використанням крові людьми з відповідною кваліфікацією буде забезпечено. 

МІФ: НАВІЩО БОЙОВИМ МЕДИКАМ ПЕРЕЛИВАТИ КРОВ, ЦЕ МОЖЕ ПОЧЕКАТИ ДО ГОСПІТАЛЮ

Факт: Евакуація поранених до госпіталю, в поточних умовах бойових дій, може займати години. Тоді як смерть від знекровлення може настати набагато раніше. Навіть американці, які евакуювали поранених на гелікоптері протягом години, починали переливати кров ще в польових умовах чи під час евакуації. Так це працювало в 2000-х роках й функціонує досі. 

ФАКТ БЕЗ МІФУ: 

Коли всі військові підрозділи почнуть замовляти кров у тих об’ємах, в яких вона потрібна, її може не вистачити. Тож, якщо вам більше ніж 18 років, ви важите 50+ кг і не маєте протипоказань, – здайте кров. Адже вже завтра вона може врятувати чиєсь життя на фронті». 

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