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В Порядок ведения Реестра судебных решений были внесены изменения: расширили доступ определенным органам и добавили условия для бизнес-проектов

19:00, 15 июля 2023
В частности, Высший совет правосудия решил, что бизнес-проекты смогут брать данные из Реестра только по согласованию с ГСА.
В Порядок ведения Реестра судебных решений были внесены изменения: расширили доступ определенным органам и добавили условия для бизнес-проектов
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Высший совет правосудия 11 июля внес изменения в Порядок ведения Единого государственного реестра судебных решений. В частности, они касаются предоставления разрешения на полный доступ к Реестру Бюро экономической безопасности Украины, Министерству обороны и Главному управлению разведки, установления срока опубликования судебных решений Высшего антикоррупционного суда, принятых по результатам рассмотрения административных исков о применении санкции.

Кроме того, внесены изменения в части, относящейся к возможности брать данные из Реестра судебных решений для различных бизнес-проектов.

Так ранее было определено, что информационное взаимодействие между Реестром и информационными системами негосударственных и хозяйствующих субъектов осуществляется в электронной форме в порядке, определенном совместным актом администратора и соответствующего субъекта, согласно которому направляются образы информационных ресурсов Реестра.

То есть между Госпредприятием «Информационные судебные системы» и соответствующим бизнес-проектом.

Теперь же определено, что предоставление данных из Реестра в информационные системы негосударственных и хозяйствующих субъектов осуществляется общим актом, но по согласованию с ГСА Украины.

Напомним, ранее «Судебно-юридическая газета» писала, почему Реестр судебных решений вместо ссылок на официальные источники отсылает пользователей в базы нормативно-правовых актов, принадлежащих частным компаниям.

Также ВСП отмечает, что внес изменения по расширению полного доступа к данным Реестра, поскольку к нему поступили обращения Бюро экономической безопасности и Министерства обороны о предоставлении должностным и должностным лицам БЭБ Украины, а также уполномоченным лицам Минобороны полного доступа для выполнения их задач.

Изменениями в Порядок установлены сроки публикации судебных решений Высшего антикоррупционного суда, принятых по результатам рассмотрения административных исков о применении санкции, и технической возможности их обработки.

Учитывая, что Высшему антикоррупционному суду подсудны дела о применении санкции по взысканию в доход государства активов, принадлежащих физическому или юридическому лицу, а также активов, в отношении которых такое лицо может прямо или косвенно (через другие физические или юридические лица) совершать действия , тождественные по содержанию осуществлению права распоряжения ими в соответствии с Законом Украины «О санкциях», Суд обратился к ВСП о необходимости дополнения Порядка и приведении его в соответствие со статьей 283-1 Кодекса административного судопроизводства Украины.

Теперь внесенными в Порядок изменениями конкретизировано, что обработка электронных экземпляров определений следственных судей и судебных решений, принятых по результатам рассмотрения административных дел о применении санкции по указанной норме Закона, осуществляется не позднее следующего рабочего дня со дня их регистрации в Реестре.

Решение о сроке и алгоритме обнародования в Реестре судебных решений Высшего антикоррупционного суда по искам о применении санкции принято после проведения консультаций с ГСА Украины и Государственным предприятием «Информационные судебные системы».

Указанные и другие изменения в Реестр утверждены решением ВРП от 11 июля 2023 № 706/0/15-23 «Об утверждении Изменений в Порядок ведения Единого государственного реестра судебных решений».

Автор: Наталья Мамченко

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