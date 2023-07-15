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До Порядку ведення Реєстру судових рішень внесли зміни: розширили доступ певним органам та додали умови для бізнес-проектів

19:00, 15 липня 2023
Зокрема Вища рада правосуддя вирішила, що бізнес-проекти зможуть брати дані з Реєстру лише за погодженням з ДСА.
До Порядку ведення Реєстру судових рішень внесли зміни: розширили доступ певним органам та додали умови для бізнес-проектів
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Вища рада правосуддя 11 липня внесла зміни до Порядку ведення Єдиного державного реєстру судових рішень. Зокрема вони стосуються надання дозволу на повний доступ до Реєстру Бюро економічної безпеки України, Міністерству оборони і Головному управлінню розвідки, встановлення строку опублікування судових рішень Вищого антикорупційного суду, ухвалених за результатами розгляду адміністративних позовів про застосування санкції.

Крім того, внесені зміни у частині, яка стосується можливості брати дані з Реєстру судових рішень для різних бізнес-проектів.

Так, раніше було визначено, що інформаційна взаємодія між Реєстром та інформаційними системами недержавних та господарюючих суб'єктів здійснюється в електронній формі у порядку, визначеному спільним актом адміністратора та відповідного суб'єкта, згідно з яким надсилаються образи інформаційних ресурсів Реєстру.

Тобто, між Держпідприємством «Інформаційні судові системи» та відповідним бізнес-проектом.

Тепер же визначено, що надання даних з Реєстру до інформаційних систем недержавних та господарюючих суб’єктів здійснюється спільним актом, але за погодженням із ДСА України.

Нагадаємо, раніше «Судово-юридична газета» писала, чому Реєстр судових рішень замість посилань на офіційні джерела відсилає користувачів до баз нормативно-правових актів, які належать приватним компаніям.

Також ВРП зазначає, що внесла зміни щодо розширення повного доступу до даних Реєстру, оскільки до неї надійшли звернення Бюро економічної безпеки та Міністерства оборони щодо надання посадовим і службовим особам БЕБ України, а також уповноваженим особам Міноборони повного доступу для виконання їх завдань.

Змінами до Порядку також встановлено строки публікування судових рішень Вищого антикорупційного суду, ухвалених за результатами розгляду адміністративних позовів про застосування санкції, та технічної можливості їх оброблення.

З огляду на те, що Вищому антикорупційному суду підсудні справи про застосування санкції щодо стягнення в дохід держави активів, що належать фізичній або юридичній особі, а також активів, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними відповідно до Закону України «Про санкції», Суд звернувся до ВРП щодо необхідності доповнення Порядку та приведення його у відповідність до статті 283-1 Кодексу адміністративного судочинства України.

Відтепер внесеними до Порядку змінами конкретизовано, що оброблення електронних примірників ухвал слідчих суддів та судових рішень, ухвалених за результатами розгляду адміністративних справ про застосування санкції за вказаною нормою Закону, здійснюється не пізніше наступного робочого дня із дня їх реєстрації в Реєстрі.

Рішення щодо строку та алгоритму оприлюднення в Реєстрі судових рішень Вищого антикорупційного суду щодо позовів про застосування санкції ухвалено після проведення консультацій із ДСА України та Державним підприємством «Інформаційні судові системи».

Вказані та інші зміни до Реєстру затверджені рішенням ВРП від 11 липня 2023 року № 706/0/15-23 «Про затвердження Змін до Порядку ведення Єдиного державного реєстру судових рішень».

Автор: Наталя Мамченко

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