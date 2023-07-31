росія може готуватися до нових потужних обстрілів України, — Гуменюк

Окупанти збирають розвідувальні дані і, ймовірно, готуються до потужних атак на майбутнє.

Російські окупанти можуть готуватися до нових потужних обстрілів України. Про це повідомила керівниця об’єднаного прес-центру Оперативного командування «Південь» Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону.

За її словами, на південно східному напрямку діяльність ворожої тактичної авіації була потужною, що вказує на те, що окупанти збирають розвідувальні дані і, ймовірно, готуються до потужних атак на майбутнє.

Вона зазначила, що хоч була оголошена повітряна тривога по всій Україні, але для «Півдня» це було не так критично.

«Хоча активність ворожої тактичної авіації на південно східному напрямку була потужною і це говорить про те, що ворог і збирає розвідувальні дані, і може готуватися до потужних атак на майбутнє, оскільки ми спостерігаємо, що стратегічну авіацію ворог починає підтягувати і готувати до певних маневрів», - розповіла вона.

Гуменюк повідомила, що ворог намагається підтягнути рівень обстрілів по правобережжю Херсонщини до попередньої кількості, коли вони «максимально активно били». При цьому зазначила, що на сьогодні в окупантів кількість снарядів все таки менша і вони відчувають «снарядний голод», хоча вже зараз виходять на рівень 50- 60 обстрілів на добу. За її словами, цей «снарядний голод» пов’язаний і з ударами Сил оборони по Чонгарському мосту через який окупанти перекидають військову техніку і особовий склад.

«Зараз знову активні і, зокрема, Херсону цієї ночі діставалося досить потужно - понад 10 раз обстріляно обласний центр. Є пошкодження житлових будинків», - розповіла вона.

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