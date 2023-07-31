россия может готовиться к новым мощным обстрелам Украины, — Гуменюк

Оккупанты собирают разведывательные данные и, вероятно, готовятся к мощным атакам на будущее.

Российские оккупанты могут готовиться к новым мощным обстрелам Украины. Об этом сообщила руководитель объединенного пресс-центра Оперативного командования «Юг» Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.

По ее словам, на юго-восточном направлении деятельность вражеской тактической авиации была мощной, что указывает на то, что оккупанты собирают разведывательные данные и, вероятно, готовятся к мощным атакам на будущее.

Она отметила, что, хотя была объявлена воздушная тревога по всей Украине, но для «Юга» это было не так критично.

«Хотя активность вражеской тактической авиации на юго-восточном направлении была мощной и это говорит о том, что враг и собирает разведывательные данные, и может готовиться к мощным атакам на будущее, поскольку мы наблюдаем, что стратегическую авиацию враг начинает подтягивать и готовить к определенным маневрам», – рассказала она.

Гуменюк сообщила, что враг пытается подтянуть уровень обстрелов по правобережью Херсонщины до предварительного количества, когда они максимально активно избивали. При этом отметила, что на сегодняшний день у оккупантов количество снарядов все же меньше и они испытывают «снарядный голод», хотя уже сейчас выходят на уровень 50-60 обстрелов в сутки. По ее словам, этот «снарядный голод» связан и с ударами Сил обороны по Чонгарскому мосту, через который оккупанты опрокидывают военную технику и личный состав.

«Сейчас снова активны и, в частности, Херсону этой ночью доставалось достаточно мощно – более 10 раз обстрелян областной центр. Есть повреждения жилых домов», – рассказала она.

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