Украинские военные впервые показали морские дроны, которыми уничтожают флот рф

Американские журналисты получили доступ к украинским морским беспилотникам, которые являются частью отпора Украины в Черном море.

Источник фото: CNN

Американским журналистам показали, где тестируют морские ударные дроны, которыми Украина атакует российский флот и другие цели в Черном море, – сообщает CNN.

«Эти военно-морские беспилотники, которые никогда раньше не демонстрировались журналистам, все чаще позволяют украинцам атаковать и следить за россиянами в Черном море и на Крымском полуострове. Страна без реального флота, о которой можно говорить, превосходит экипаж и вооружение у собственного побережья, но эти морские беспилотники оказались жизненно важным инструментом в противостоянии россиянам», – говорится в сообщении.

Последние версии беспилотников весят до 1000 килограммов, несут до 300 кг взрывчатки и имеют запас хода до 800 километров с максимальной скоростью до 80 км/ч.

Оператор морского беспилотника показал пульт управления дроном, похожий на игровой центр – он имеет джойстики, монитор и кнопки, в частности, для подрыва цели.

Разработчик беспилотника, который пожелал остаться анонимным, рассказал, что работу над морскими дронами начали после начала полномасштабной войны.

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