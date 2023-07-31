Українські військові вперше показали морські дрони, якими нищать флот рф

Американські журналісти отримали доступ до українських морських безпілотників, які є частиною відсічі України в Чорному морі.

Джерело фото: CNN

Американським журналістам показали, де тестують морські ударні дрони, якими Україна атакує російський флот та інші цілі в Чорному морі, – повідомляє CNN.

«Ці військово-морські безпілотники, які ніколи раніше не демонструвалися журналістам, все частіше дозволяють українцям атакувати та стежити за росіянами в Чорному морі та на Кримському півострові. Країна без реального флоту, про яку можна говорити, перевершує екіпаж і озброєння біля власного узбережжя, але ці морські безпілотники виявилися життєво важливим інструментом у протистоянні росіянам», – йдеться у повідомленні.

Останні версії безпілотників важать до 1000 кілограмів, несуть до 300 кг вибухівки та мають запас ходу до 800 кілометрів із максимальною швидкістю до 80 км/год.

Оператор морського безпілотника показав пульт управління дроном, схожий на ігровий центр – він має джойстики, монітор і кнопки, зокрема, для підриву цілі.

Розробник безпілотника, який побажав залишитись анонімним, розповів, що роботу над морськими дронами розпочали після початку повномасштабної війни.

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