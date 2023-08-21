Чоловік відсудив 20 тисяч гривень компенсації за незаконне затримання і вручення повістки

Житель Львівщини подав до суду на дії правоохоронців, які неправомірно зупинили його, відвезли до фільтраційного центру та вручили повістку.

Житель Львівської області відстояв у суді своє право на компенсацію моральної шкоди в розмірі 20 тисяч гривень, яку завдали йому працівники поліції. Правоохоронці у жовтні 2022 року звинуватили чоловіка у порушенні правил дорожнього руху та доставили до фільтраційного центру, де вручили повістку.

Згідно з рішенням Городоцького районного суду Львівської області, яке було прийняте 11 серпня, вранці 5 жовтня 2022 року у місті Городок під час вигулу собаки чоловік був зупинений поліцейськими за нібито порушенням ПДР – неправильний перехід дороги, виходячи за межі пішохідного переходу.

За словами самого чоловіка, один з поліцейських почав невідповідно спілкуватися з ним, погрожувати врученням повістки. Потім чоловіка утримували, так як, вигулюючи собаку біля свого будинку, він був без документів, що підтверджують його особу. Потім поліцейські почали висувати проти нього звинувачення у порушенні ПДР, затримали, використавши кайдани, і доставили до фільтраційного центру, де вручили повістку. Після цього його доставили до відділення поліції, де була складена постанова про адміністративне порушення та протокол затримання.

Згодом чоловік довів, що не порушував ПДР, а суд скасував постанову, що передбачала 255 гривень штрафу. Після цього він звернувся до суду, щоб стягнути компенсацію через незаконне затримання поліцією. Чоловік мотивував це тим, що моральна шкода була спричинена йому не лише через незаконне притягнення до адмінвідповідальності, а й незаконне затримання, безпідставне застосування кайданків, доставлення його до фільтраційного табору, а не у відділення поліції, як цього вимагає закон, вручення повістки.

Дослідивши усі матеріали справи, суд постановив стягнути на користь чоловіка з держбюджету 20 тисяч гривень за спричинену йому моральну шкоду через дії патрульних поліцейських. На це рішення протягом 30 днів може бути подана апеляція.

Чоловік заявив, що під час затримання та транспортування до поліцейського відділення його побили, що призвело до погіршення його фізичного стану. В результаті була викликана швидка медична допомога, яка встановила гіпертонічний криз.

В подальшому чоловік довів, що не порушував Правила дорожнього руху, і суд вже скасував постанову про нарахування штрафу в розмірі 255 гривень. Враховуючи незаконні дії поліції під час затримання, він звернувся до суду з вимогою компенсації за моральну шкоду. Він відзначив, що моральний збиток виник не лише внаслідок недопустимого притягнення до адміністративної відповідальності, але й через незаконне затримання, неправомірне використання кайданок, перевезення до іншого місця, яке не є відділенням поліції, відмову від повідомлення повістки.

Суд взяв на увагу аргументи чоловіка та призначив компенсацію з державного бюджету в розмірі 20 тисяч гривень за психологічні та моральні страждання, завдані через дії патрульних поліцейських.

Протягом наступних 30 днів рішення може бути оскаржено на апеляційному рівні.

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