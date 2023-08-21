Мужчина отсудил 20 тысяч гривен компенсации за незаконное задержание и вручение повестки

Житель Львовской области подал в суд на действия правоохранителей, которые неправомерно остановили его, отвезли в фильтрационный центр и вручили повестку.

Житель Львовской области отстоял в суде свое право на компенсацию морального вреда в размере 20 тысяч гривен, который нанесли ему работники полиции. Правоохранители в октябре 2022 года обвинили мужчину в нарушении правил дорожного движения и доставили в фильтрационный центр, где вручили повестку.

Согласно решению Городокского районного суда Львовской области, которое было принято 11 августа, утром 5 октября 2022 года в городе Городок во время выгула собаки мужчина был остановлен полицейскими за якобы нарушением ПДД - неправильный переход дороги, выходя за пределы пешеходного перехода.

По словам самого мужчины, один из полицейских начал неподобающе общаться с ним, угрожать вручением повестки. Затем мужчину удерживали, так как, выгуливая собаку возле своего дома, он был без документов, подтверждающих его личность. Затем полицейские начали выдвигать против него обвинения в нарушении ПДД, задержали, использовав наручники, и доставили в фильтрационный центр, где вручили повестку. После этого его доставили в отделение полиции, где было составлено постановление об административном нарушении и протокол задержания.

Впоследствии мужчина доказал, что не нарушал ПДД, а суд отменил постановление, которое предусматривало 255 гривен штрафа. После этого он обратился в суд, чтобы взыскать компенсацию за незаконное задержание полицией. Мужчина мотивировал это тем, что моральный ущерб был причинен ему не только из-за незаконного привлечения к админответственности, но и незаконного задержания, безосновательного применения кайданков, доставки его в фильтрационный лагерь, а не в отделение полиции, как этого требует закон, вручения повестки.

Исследовав все материалы дела, суд постановил взыскать в пользу мужчины из госбюджета 20 тысяч гривен за причиненный ему моральный ущерб из-за действий патрульных полицейских. На это решение в течение 30 дней может быть подана апелляция.

Мужчина заявил, что во время задержания и транспортировки в полицейское отделение его избили, что привело к ухудшению его физического состояния. В результате была вызвана скорая медицинская помощь, которая установила гипертонический криз.

В дальнейшем мужчина доказал, что не нарушал Правила дорожного движения, и суд уже отменил постановление о начислении штрафа в размере 255 гривен. Учитывая незаконные действия полиции во время задержания, он обратился в суд с требованием компенсации за моральный ущерб. Он отметил, что моральный ущерб возник не только в результате недопустимого привлечения к административной ответственности, но и из-за незаконного задержания, неправомерного использования наручников, перевозки в другое место, которое не является отделением полиции, отказ от сообщения повестки.

Суд принял во внимание аргументы мужчины и назначил компенсацию из государственного бюджета в размере 20 тысяч гривен за психологические и моральные страдания, причиненные из-за действий патрульных полицейских.

В течение следующих 30 дней решение может быть обжаловано на апелляционном уровне.

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