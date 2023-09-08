Міністерствам та органам центральної влади доручили напрацювати власні концепції кадрового резерву для деокупованих територій

На нараді обговорили реалізацію експериментального проєкту щодо створення резерву працівників державних органів для роботи на ДОТ.

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Міністерствам та іншим центральним органам виконавчої влади доручили розробити власні концепції формування кадрового резерву для ДОТ. Про це йшлося на нараді з питань створення резерву працівників для роботи на деокупованих територіях під головуванням Віцепрем’єр-міністра Ірини Верещук.

Про це повідомили у Мінреінтеграції.

На заході були присутні представники міністерств, Нацагентства з питань державної служби, Вищої ради правосуддя, НАБУ, ДБР, інших зацікавлених органів, а також Постійна Представниця Президента в АР Крим Таміла Ташева.

Учасники наради обговорили реалізацію експериментального проєкту щодо створення резерву працівників державних органів для роботи на ДОТ. Він триває уже третій місяць.

Наразі в електронній системі зареєстровано 1815 анкет, з них 1631 – вже зараховано.

Крім того, триває напрацювання нормативно-правової бази для формування резерву працівників сфери освіти та медичної галузі.

Під час засідання Ірина Верещук заслухала доповіді від представників Мінкульту, МВС, ДБР, НАБУ, Вищої ради правосуддя тощо. Вона наголосила на тому, що вже зараз всі органи центральної влади мають напрацьовувати свою політику формування кадрового резерву.

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