Министерствам и органам центральной власти поручили наработать собственные концепции кадрового резерва для деоккупированных территорий

На совещаним обсудили реализацию экспериментального проекта по созданию резерва работников государственных органов для работы на ДОТ.

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Министерствам и другим центральным органам исполнительной власти было поручено разработать собственные концепции формирования кадрового резерва для ДОТ. Об этом говорилось на совещании по вопросам создания резерва работников для работы на деоккупированных территориях под председательством Вицепремьер-министра Ирины Верещук.

Об этом сообщили в Минреинтеграции.

На мероприятии присутствовали представители министерств, Нацагентства по вопросам государственной службы, Высшего совета правосудия, НАБУ, ГБР, других заинтересованных органов, а также Постоянная Представительница Президента в АР Крым Тамила Ташева.

Участники совещания обсудили реализацию экспериментального проекта по созданию резерва работников государственных органов для работы на ДОТ. Он длится уже третий месяц.

В настоящее время в электронной системе зарегистрировано 1815 анкет, из них 1631 – уже засчитано.

Кроме того, продолжается наработка нормативно-правовой базы для формирования резерва работников сферы образования и медицинской отрасли.

Во время заседания Ирина Верещук заслушала доклады от представителей Минкульта, МВД, ГБР, НАБУ, Высшего совета правосудия. Она отметила, что уже сейчас все органы центральной власти должны нарабатывать свою политику формирования кадрового резерва.

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