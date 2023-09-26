Люди з низьким доходом мають право на усі послуги системи безоплатної правничої допомоги: що слід знати

Що треба зробити людині з низьким доходом, щоб отримати безоплатну вторинну правничу допомогу.

Фото: legalaid.gov.ua

Люди з низьким доходом мають право на усі послуги системи БПД, зокрема і на представництво інтересів у судах, інших установах та перед іншими особами тощо. Про це повідомляє Координаційний центр з надання правової допомоги.

Юристи системи БПД та адвокати, що надають безоплатну правничу допомогу, консультують, складають клієнтам необхідні процесуальні документи, зокрема звернення до суду, допомагають оскаржувати дії чи бездіяльність органів влади, вирішити проблеми у сфері сімейного права, оформити соціальну допомогу, перерахувати пенсію чи вирішити інші правові питання.

Умови, що дають право на безоплатну вторинну правничу допомогу

Люди з низьким доходом мають право на БВПД за таких умов (суми вказані станом на вересень 2023 року):

працездатні люди — якщо їхній дохід не перевищує двох прожиткових мінімумів — 5368 грн;

пенсіонери (за віком, вислугою років тощо) — якщо їхній дохід не перевищує двох прожиткових мінімумів для непрацездатних осіб — 4186 грн;

люди з інвалідністю — якщо вони отримують пенсію або допомогу, що призначається замість пенсії, яка не перевищує двох прожиткових мінімумів для працездатних осіб, — 5368 грн.

З якими питаннями найчастіше звертаються до системи БПД люди з низьким доходом

До системи БПД можна звернутися для розвʼязання різних життєвих питань у правовий спосіб.

Серед найбільш поширених проблем, зокрема, такі:

встановлення факту належності правовстановлюючих документів: трудової книжки, свідоцтва про шлюб, свідоцтва про народження, диплома про вищу освіту;

скасування судового наказу, наприклад, про стягнення комунальної заборгованості;

оскарження дій чи бездіяльності органів влади, оформлення чи перерахунок пенсії;

оформлення соціальних виплат тощо.

Близько третини всіх звернень пов’язані з родинними відносинами, наприклад:

встановленням факту батьківства чи його оскарженням;

визначенням місця проживання дитини з одним із батьків;

усуненням перешкод у спілкуванні з дітьми чи онуками;

встановленням фактів проживання однією сім’єю без реєстрації шлюбу тощо.

Що треба зробити людині з низьким доходом, щоб отримати безоплатну вторинну правничу допомогу

Спочатку варто проконсультуватися з нашими юристами, щоб дізнатися фахову думку, яка саме допомога потрібна. Інколи справу можна вирішити без звернення до суду.

Однак якщо звертатися до суду таки доведеться, то для отримання безоплатної правничої допомоги потрібно подати до бюро звернення про надання БВПД і пакет документів.

Отож, кожен, хто бажає скористатися правом на безоплатну вторинну правничу допомогу як людина з низьким доходом має надати:

копію паспорта громадянина України;

копію реєстраційного номера облікової картки платника податків;

відомості з Державного реєстру фізичних осіб – платників податків про суми виплачених доходів та утриманих податків з Державної податкової служби за останні 6 місяців;

довідку з управління праці та соціального захисту населення про отримання / неотримання соціальної допомоги за останні 6 місяців;

довідку ОК 7 або ОК 5 з Пенсійного фонду України.

І додатково:

пенсіонерам (за віком, вислугою років тощо) — довідку від Пенсійного фонду України про розмір пенсії за останні 6 місяців;

людям, які працюють, та жінкам у декретній відпустці — довідку про доходи з місця роботи за останні 6 місяців;

безробітним — довідку про перебування на обліку в центрі зайнятості населення та проведені виплати за останні 6 місяців.

Люди з інвалідністю мають надати такі документи:

копію паспорта громадянина України;

копію реєстраційного номера облікової картки платника податків;

копію довідки МСЕК або посвідчення особи з інвалідністю;

довідку про розмір пенсії або допомоги з інвалідності.

За результатами розгляду звернення людині буде призначено фахівця — юриста чи адвоката, залежно від складності справи — для допомоги у розв’язанні питання.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.