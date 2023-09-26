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Люди с низким доходом имеют право на все услуги системы безвозмездной юридической помощи: что нужно знать

19:44, 26 сентября 2023
Что нужно сделать человеку с низким доходом, чтобы получить безвозмездную вторичную юридическую помощь.
Люди с низким доходом имеют право на все услуги системы безвозмездной юридической помощи: что нужно знать
Фото: legalaid.gov.ua
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Люди с низким доходом имеют право на все услуги системы БПД, в том числе и на представительство интересов в судах, других учреждениях и перед другими лицами. Об этом сообщает Координационный центр по оказанию правовой помощи.

Юристы системы БПД и адвокаты, оказывающие безвозмездную юридическую помощь, консультируют, составляют клиентам необходимые процессуальные документы, в частности обращение в суд, помогают обжаловать действия или бездействие органов власти, решить проблемы в сфере семейного права, оформить социальную помощь, перечислить пенсию или решить другие правовые. вопросы.

Условия, дающие право на безвозмездную вторичную юридическую помощь

Люди с низким доходом имеют право на БВПД при следующих условиях (суммы указаны по состоянию на сентябрь 2023 года):

  • трудоспособные люди - если их доход не превышает двух прожиточных минимумов - 5368 грн;
  • пенсионеры (по возрасту, выслуге лет и т.п.) - если их доход не превышает двух прожиточных минимумов для нетрудоспособных лиц - 4186 грн;
  • люди с инвалидностью — если они получают пенсию или пособие, назначаемое вместо пенсии, не превышающей двух прожиточных минимумов для трудоспособных лиц, — 5368 грн.

С какими вопросами чаще всего обращаются в систему БПД люди с низким доходом

К системе БПД можно обратиться для решения различных жизненных вопросов правовым способом.

Среди наиболее распространенных проблем, в частности, следующие:

  • установление факта принадлежности правоустанавливающих документов: трудовой книжки, свидетельства о браке, свидетельства о рождении, диплома о высшем образовании;
  • отмена судебного приказа, например, об удержании коммунальной задолженности;
  • обжалование действий или бездействия органов власти, оформление или перерасчет пенсии;
  • оформление социальных выплат и т.д.

Около трети всех обращений связаны с родственными отношениями, например:

  • установлением факта отцовства или их обжалованием;
  • определением места жительства ребенка с одним из родителей;
  • устранением препятствий в общении с детьми или внуками;
  • установлением фактов проживания одной семьей без регистрации брака и т.д.

Что нужно сделать человеку с низким доходом, чтобы получить безвозмездную вторичную юридическую помощь

Сначала стоит проконсультироваться с нашими юристами, чтобы узнать профессиональное мнение, какая помощь нужна. Иногда дело можно решить без обращения в суд.

Однако если обращаться в суд таки придется, то для получения безвозмездной юридической помощи нужно подать в бюро обращение о предоставлении БВПИ и пакете документов.

Итак, каждый желающий воспользоваться правом на безвозмездную вторичную юридическую помощь как человек с низким доходом должен предоставить:

  • копию паспорта гражданина Украины;
  • копию регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика;
  • сведения из Государственного реестра физических лиц – налогоплательщиков о суммах уплаченных доходов и удержанных налогов из Государственной налоговой службы за последние 6 месяцев;
  • справку из управления труда и социальной защиты населения о получении/неполучении социальной помощи за последние 6 месяцев;
  • справку ОК 7 или ОК 5 из Пенсионного фонда Украины.

И дополнительно:

  • пенсионерам (по возрасту, выслуге лет и т.п.) - справку от Пенсионного фонда Украины о размере пенсии за последние 6 месяцев;
  • работающим людям и женщинам в декретном отпуске — справку о доходах с места работы за последние 6 месяцев;
  • безработным – справку о пребывании на учете в центре занятости населения и произведенные выплаты за последние 6 месяцев.

Люди с инвалидностью должны предоставить следующие документы:

  • копию паспорта гражданина Украины;
  • копию регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика;
  • копию справки МСЭК или удостоверение личности с инвалидностью;
  • справку размер пенсии или пособия по инвалидности.

По результатам рассмотрения обращения человеку будет назначен специалист — юрист или адвокат, в зависимости от сложности дела — для помощи в решении вопроса.

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