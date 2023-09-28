Ошукали сотні людей на понад 2 млн грн, обіцяючи роботу в Європі: повідомлено про підозру зловмисникам

Після отримання від потерпілих оплати у сумі від 8 до 18 тис. грн. аферисти припиняли з ними зв'язок, а отримані кошти привласнювали.

У Києві повідомлено про підозру учасникам організованої групи, які ошукали сотні людей на понад 2 млн грн, обіцяючи роботу в Європі. Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

Слідством зібрано докази щодо вчинення шахрайства відносно щонайменше 186 потерпілих на суму понад 2 млн гривень.

«За даними слідства, учасники схеми створили вебсайт, на якому пропонувалися нібито посередницькі послуги щодо працевлаштування українців у країнах Європи. Спілкування з потенційними заробітчанами здійснювалося через call-центр.

Після отримання від потерпілих оплати у сумі від 8 до 18 тис. грн. аферисти припиняли з ними зв'язок, а отримані кошти привласнювали», — йдеться у повідомленні.

Так, у травні 2023 року правоохоронці викрили та повідомили про підозру організатору схеми – 26-річному киянину.

У ході подальших слідчих дій вдалося встановити ще трьох осіб, причетних до злочинної схеми. Кожен з них виконував обумовлену роль у вчиненні злочину.

Слідство кваліфікувало дії організатора та співучасників як скоєння злочину в складі організованої групи, що є обтяжуючою обставиною.

Наразі до суду внесені клопотання щодо обрання співучасникам запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою.

За місцями проживання фігурантів та в їхніх «офісах» проведено обшуки та вилучено комп’ютерну техніку, мобільні телефони, банківські картки та чорнові записи, які підтверджують протиправну діяльність.

«Звертаємося до всіх громадян, які стали жертвами шахрайської схеми та користувалися послугами, опублікованими на сайтах workhub2018.com.ua та e-work.com.ua, повідомити про такі факти окружну прокуратуру або Голосіївське УП ГУ НП у м. Києві», — додали в прокуратурі.

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