На Харківщині судитимуть групу псевдоволонтерів

На Харківщині четверо осіб під виглядом волонтерів обкрадали і грабували літніх людей.

Джерело фото: Харківська обласна прокуратура

На Харківщині судитимуть чотирьох учасників організованої групи, які під виглядом волонтерів обкрадали та грабували літніх людей. Їм загрожує від восьми до тринадцяти років в’язниці, – повідомляє Харківська обласна прокуратура.

За даними слідства, 23-річна жінка розробила план незаконного збагачення, до якого залучила ще двох жінок і одного чоловіка, всі належать до ромської національності. Зловмисники вчиняли свої злочини у Харкові, Лозовій, а також на територіях Київської та Дніпропетровської областей протягом періоду з липня 2022 року по червень 2023 року.

Жертвами цієї організованої групи були особи похилого віку. Зловмисники прибували до дому літніх людей, презентуючи себе як волонтери, які роздають гуманітарну допомогу. Під цією маскою вони отримували доступ до помешкань жертв, після чого викрадали їхнє майно, грошові кошти і, у деяких випадках, вчиняли грабежі.

За цими злочинами зловмисники змогли «заробити» суму, яка складає близько 1,8 мільйонів гривень.

Наразі всі чотири обвинувачені перебувають під вартою. Справу буде розглядати Лозівський міськрайонний суд Харківської області.

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