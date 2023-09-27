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  1. Суд інфо

ВККС підтвердила інформацію про недостовірність тверджень у декларації одного судді

15:49, 27 вересня 2023
Проблеми виникли у судді Оболонського районного суду міста Києва.
ВККС підтвердила інформацію про недостовірність тверджень у декларації одного судді
Фото: vkksu.gov.ua
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У середу, 27 вересня, Вища кваліфікаційна комісія суддів України розглянула повідомлення щодо інформації, яка може свідчити  про недостовірність (у тому числі неповноту) тверджень, указаних суддями у декларації доброчесності. Про це йдеться на офіційному сайті ВККС.

За результатами засідань Комісія ухвалила такі рішення:

Демидова Світлана Олександрівна - Жовтневий районний суд міста Дніпропетровська - Визнати непідтвердженою інформацію про недостовірність (у тому числі неповноту) тверджень, указаних суддею у декларації доброчесності судді за 2017 рік

Широян Тетяна Анатоліївна - Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ - Відкласти розгляд питання до 11.10.2023

Шевчук Андрій Васильович - Оболонський районний суд міста Києва - Визнати підтвердженою інформацію про недостовірність (у тому числі неповноту) тверджень, указаних суддею у декларації доброчесності судді за 2016 рік, та звернутись до Вищої ради правосуддя стосовно притягнення судді до дисциплінарної відповідальності.

Раніше ми писали, що ВККС перевірила декларації двох суддів на доброчесність.

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