ВККС підтвердила інформацію про недостовірність тверджень у декларації одного судді

Проблеми виникли у судді Оболонського районного суду міста Києва.

Фото: vkksu.gov.ua

У середу, 27 вересня, Вища кваліфікаційна комісія суддів України розглянула повідомлення щодо інформації, яка може свідчити про недостовірність (у тому числі неповноту) тверджень, указаних суддями у декларації доброчесності. Про це йдеться на офіційному сайті ВККС.

За результатами засідань Комісія ухвалила такі рішення:

Демидова Світлана Олександрівна - Жовтневий районний суд міста Дніпропетровська - Визнати непідтвердженою інформацію про недостовірність (у тому числі неповноту) тверджень, указаних суддею у декларації доброчесності судді за 2017 рік

Широян Тетяна Анатоліївна - Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ - Відкласти розгляд питання до 11.10.2023

Шевчук Андрій Васильович - Оболонський районний суд міста Києва - Визнати підтвердженою інформацію про недостовірність (у тому числі неповноту) тверджень, указаних суддею у декларації доброчесності судді за 2016 рік, та звернутись до Вищої ради правосуддя стосовно притягнення судді до дисциплінарної відповідальності.

Раніше ми писали, що ВККС перевірила декларації двох суддів на доброчесність.

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