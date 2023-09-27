До ВРП внесено подання з рекомендацією на відрядження судді до Галицького райсуду міста Львова

Внесено подання з рекомендацією на відрядження строком на один рік судді Солонянського райсуду Дніпропетровської області Олександра Кітова до Галицького райсуду міста Львова.

У середу, 27 вересня, на засіданні Першої палати Вищої кваліфікаційної комісії суддів України розглядалося питання щодо внесення подання з рекомендацією на відрядження суддів до іншого суду того самого рівня і спеціалізації для відправлення правосуддя. Про це повідомляє ВВКС.

У зв’язку з виявленням надмірного рівня судового навантаження в суді Комісія вирішила внести до Вищої ради правосуддя подання з рекомендацією на відрядження строком на один рік до Галицького районного суду міста Львова судді Солонянського районного суду Дніпропетровської області Кітова Олександра Васильовича.

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