ВККС перевірила декларації двох суддів на доброчесність

Комісія перевірила декларації суддів Верховний Суд України та Київського апеляційного суду.

Фото: vkksu.gov.ua

У вівторок, 26 вересня, Вища кваліфікаційна комісія суддів України розглянула питання про недостовірність (у тому числі неповноту) тверджень, указаних суддями у декларації доброчесності. Про це йдеться на офіційному сайті ВККС.

За результатами засідання Комісія ухвалила такі рішення:

Музичко Світлана Григорівна - Київський апеляційний суд (на момент подання декларації – суддя Апеляційного суду міста Києва) - Визнати непідтвердженою інформацію про недостовірність (у тому числі неповноту) тверджень, указаних суддею у декларації доброчесності судді за 2017 рік

Ємець Анатолій Анатолійович - Верховний Суд України - Залишити без розгляду повідомлення (заяву) щодо інформації, яка може свідчити про недостовірність (у тому числі неповноту) тверджень, указаних суддею у декларації доброчесності судді за 2016 рік

Раніше ВККС перевірила декларації 5 суддів на доброчесність.

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