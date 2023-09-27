СБУ повідомила про підозру ексадвокату Медведчука та Шарія Рибіну, який став чиновником рф

СБУ повідомила про підозру ексадвокату Медведчука та Шарія, який влаштувався до окупаційного «уряду рф» на Херсонщині та увійшов до складу партії «єдина росія».

Джерело фото: СБУ

Служба безпеки України пред'явила підозру колишньому адвокату Віктора Медведчука і Анатолію Шарія, Валентину Рибіну, який зараз очолює, так званий, «організаційно-правовий департамент міністерства інформполітики Херсонської області російської федерації». Про це повідомили в СБУ.

За матеріалами слідства, Валентин Рибін був особистим адвокатом Віктора Медведчука та Анатолія Шарія, яких підозрюють у державній зраді. На початку повномасштабного вторгнення росії в Україну Рибін виїхав за кордон та закликав українців припинити спротив окупантам через сво

Згодом він прибув до тимчасово окупованої частини Херсонської області, де влаштувався до керівного складу місцевої окупаційної адміністрації рф, де виконує завдання москви щодо посилення окупаційного режиму в захопленому регіоні через масове поширення кремлівської пропаганди.

Крім того, колаборант увійшов до складу прокремлівської партії «єдина росія», від якої намагався «балотуватися» до так званих «законодавчих зборів Херсонської області» восени цього року. межах «передвиборчої кампанії» він неодноразово виступав на підтримку агресивної політики кремля, а також агітував місцевих жителів підтримати російських окупантів.

На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили Рибіну про підозру в колабораційній діяльності за ч. 5 ст. 111-1 Кримінального кодексу України.

Раніше СБУ вже кваліфікувала його злочинні дії за ч. 1 ст. 436-2 Кримінального кодексу України (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників).

Оскільки Рибін перебуває на тимчасово окупованій території, тривають комплексні заходи для притягнення його до відповідальності за злочини проти нашої держави.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.