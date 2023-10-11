Призначено нового начальника Запорізького обласного ТЦК та СП: хто ним став

Новим керівником Запорізького обласного ТЦК та СП став Олександр Марущак.

У Запорізькому обласному територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) призначили нового начальника — полковника Олександра Марущака. Про це інформує пресслужба Запорізького обласного ТЦК та СП.

З призначенням на нову посаду Олександра Марущака привітав бригадний генерал оперативного командування «Схід» Олександр Тарнавський.

«Планування, прозорість та менеджмент – три складові успіху будь якої діяльності. Яким буде наше військо – великою мірою залежить від роботи вашої команди», — зазначив Олександр Тарнавський під час робочого візиту до Запоріжжя.

Олександр Марущак — військовий Збройних Сил України. Починав службу як командир взводу, зараз — командир окремої механізованої бригади, що брала участь у боях Миколаївського, Херсонського, Бахмутського, Запорізького напрямків.

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