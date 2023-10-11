У Києві мешканці сусідніх будинків з поліцією гасили палаючий автомобіль: відео

Інспектори, які прибули на місце, виявили автомобіль, охоплений полумʼям, та мешканців сусідніх будинків, які власними силами намагалися приборкати вогонь.

У Святошинському районі Києві патрульні та сміливі містяни гасили палаючий автомобіль.

Як розповіли у Патрульній поліції Києва, інцидент трапився у вівторок, 11 жовтня, у темну пору доби. Інспектори, які прибули на місце, виявили автомобіль, охоплений полумʼям, та мешканців сусідніх будинків, які власними силами намагалися приборкати вогонь.

Правоохоронці дістали вогнегасник зі службового авто та спільними зусиллями вдалося приборкати полум'я.

Подальшим зʼясуванням усіх обставин події займатимуться слідчі.

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