В Киеве жители соседних домов с полицией тушили горящий автомобиль: видео

Прибывшие на место инспекторы обнаружили автомобиль, охваченный пламенем, и жителей соседних домов, которые собственными силами пытались обуздать огонь.

В Святошинском районе Киеве патрульные и смелые горожане гасили горящий автомобиль.

Как рассказали в Патрульной полиции Киева, инцидент произошел во вторник, 11 октября, в темное время суток. Прибывшие на место инспекторы обнаружили автомобиль, охваченный пламенем, и жителей соседних домов, которые собственными силами пытались обуздать огонь.

Правоохранители достали огнетушитель из служебного авто и совместными усилиями удалось обуздать пламя.

Последующим выяснением всех обстоятельств происшествия будут заниматься следователи.

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