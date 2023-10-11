Во Львове люди в форме силой задержали мужчину и отвезли в ТЦК: начата проверка, видео

Во Львовском ТЦК отреагировали на видео, где мужчину задержали в центре города и отвезли в центр комплектования.

Во Львове произошел очередной скандал с представителями ТЦК. В сети распространяется видео, где военкомы затягивают силой мужчину в здание. По предварительным данным, мужчина приехал из Киева во Львов, где его силой задержали и уже якобы на следующее утро он оказался на полигоне в Ровенской области.

Во Львовском ТЦК отреагировали на инцидент и сообщили, что начали проверку по данной ситуации. Там заявили, что командование уже устанавливает обстоятельства произошедшего.

«Сетью интернет распространяется информация о возникновении конфликтной ситуации между гражданским населением и гражданами в военной форме. Командование Львовского ОТЦК и СП осуществляет мероприятия по установлению обстоятельств данного случая. Назначена служебная проверка», – говорится в сообщении.

Напомним, что в Тернополе ТЦК проводит проверку из-за видео, где мужчин «пакуют» в микроавтобус.

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