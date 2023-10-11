Зеленский: Использование замороженных российских активов должно быть ускорено

Президент обсудил с премьер-министром Бельгии, как именно замороженные активы рф можно использовать уже сейчас.

Использование замороженных российских активов должно быть ускорено. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский после переговоров с премьер-министром Бельгии Александером де Кроо в Брюсселе.

«Мы обсудили, как именно замороженные активы российской федерации можно использовать уже сейчас, не тратя попусту времени для компенсации ущерба от агрессии, ракетных ударов со стороны российской федерации», - отметил глава государства.

По словам Президента, важно, что Бельгия стала первой страной, которая положила начало такой практике использования замороженных российских активов в поддержку защиты от российского террора. Денежные средства будут направлены на безопасность.

«Мы бы очень хотели, чтобы именно сейчас мы могли использовать эти деньги. Ну и первые эти средства в общей сложности 1,7 миллиарда будут использовать уже в следующем году», — указал Зеленский.

В частности, «сегодня говорили о введении Бельгией такой процедуры сертификации, которая бы не позволила бриллиантам происхождения из россии попадать на мировые рынки в обход санкций», отметил Президент.

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