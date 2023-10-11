Работал на враге во время оккупации Херсонщины: экс-сотрудник колонии подозревается в госизмене

После деоккупации областного центра мужчина пытался скрываться от правосудия в Винницкой области, где он был разоблачен и задержан.

В Херсонской области бывшему начальнику дежурной смены Дарьевской исправительной колонии доложено о подозрении в государственной измене и коллаборационной деятельности (ч. 2 ст. 111, ч. 7 ст. 111-1 УК Украины). Об этом сообщает Офис Генпрокурора.

По данным следствия, подозреваемый в ходе временной оккупации области пошел на сотрудничество с врагом. Он вступил в должность так называемого «младшего инспектора группы надзора» в незаконно созданной «Северной исправительной колонии управления наказаний по Херсонской области».

В должности подозреваемый служил врагу, обеспечивая функционирование оккупационного учреждения исполнения наказаний.

После деоккупации областного центра мужчина пытался скрываться от правосудия в Винницкой области, где он был разоблачен и задержан.

В настоящее время подозреваемому избрана мера пресечения - содержание под стражей.

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