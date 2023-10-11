Працював на ворога під час окупації Херсонщини: ексспівробітник колонії підозрюється у держзраді

Після деокупації обласного центру чоловік намагався переховуватися від правосуддя у Вінницькій області, де його було викрито та затримано.

У Херсонській області колишньому начальнику чергової зміни Дар’ївської виправної колонії повідомлено про підозру у державній зраді та колабораційній діяльності (ч. 2 ст. 111, ч. 7 ст. 111-1 КК України). Про це повідомляє Офіс Генпрокурора.

За даними слідства, підозрюваний під час тимчасової окупації області пішов на співпрацю з ворогом. Він обійняв посаду так званого «младшего инспектора групи надзора» у незаконно створеній «Северной исправительной колонии управления службы исполнения наказаний по Херсонской области».

На посаді підозрюваний служив ворогу, забезпечуючи функціонування окупаційної установи виконання покарань.

Після деокупації обласного центру чоловік намагався переховуватися від правосуддя у Вінницькій області, де його було викрито та затримано.

Наразі підозрюваному обрано запобіжний захід - тримання під вартою.

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